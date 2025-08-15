Parque de diversões de Cruzeiro do Sul estreia no Festival do Açaí em Feijó

O Festival do Açaí, em Feijó, não é apenas um espaço para celebrar a cultura e a gastronomia regional, mas também uma oportunidade para empreendedores. Este ano, o empresário Inácio da Costa Oliveira, de Cruzeiro do Sul, trouxe pela primeira vez seu parque de diversões para o evento.

Segundo Inácio, a expectativa é alta para os dias de programação. “É a primeira vez que venho para o festival, mas depositei todas as minhas fichas nessa festa. Aqui é muito bem falado e acredito que vai ser um sucesso até domingo”, afirmou.

O deslocamento até Feijó não foi totalmente livre de contratempos. “Uma carreta ficou parada na estrada, mas conseguimos resolver e chegamos para trabalhar”, contou o empresário.

O Parque de Diversão Inácio Festa oferece uma variedade de brinquedos, como chapéu mexicano, roda gigante, aeronave, barca, considerada a grande atração, além de vários tobogãs. A proposta é proporcionar lazer para toda a família e dar aos moradores de Feijó a experiência de um parque movimentado, com diferentes opções para crianças e adultos.