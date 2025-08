Participante do Dança dos Famosos já causa climão nos bastidores

A nova temporada do Dança dos Famosos, reality transmitido no Domingão com Huck, ainda nem começou, mas o clima já está pesando nos bastidores da atração. Parte dos artistas que farão parte da competição não estão nada satisfeitos com a suposta “proteção” por parte da equipe de Luciano Huck diante o influenciador Álvaro, confirmado no quadro.

Além dele, diversos artistas vão participar do Dança dos Famosos 2025, como a cantora Wanessa Camargo, a atriz Duda Santos e o ator David Júnior. No entanto, uma atitude tomada por Álvaro, que tem cerca de 16 milhões de seguidores no Instagram, fez com que muita gente afirmasse que ele vem sendo “protegido” pela produção.

Leia também

Todos os detalhes

A coluna descobriu os detalhes e te conta tudo. A treta começou depois que o influenciador divulgou em vídeos no Instagram conversas com Carlinhos Maia, Lucas Guedez, Nicole Bahls, Rico Melquiades, entre outros, na qual ele revela que foi convidado para o reality de dança da Globo.

“Me convidaram pra um programa de televisão e eu topei participar. Dança dos Famosos”, diz Álvaro no vídeo. “Chique. Vale a pena. Eu não iria nunca, mas pra senhora que gosta… Vá, é importante”, responde Carlinhos Maia.

Acontece, caro leitor, que por contrato todos os participantes do Dança dos Famosos devem manter sigilo absoluto sobre sua entrada na atração e não podem contar a novidade para ninguém.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Dança dos Famosos: mais dois artistas deixam a competição esta semana

TV Globo/Reprodução 2 de 6

Dança dos Famosos começa neste domingo (3/8)

3 de 6

Luciano Huck

Reprodução 4 de 6

Dança dos Famosos: Juliano Floss lamenta nota 9 e web aponta indireta

Instagram/Reprodução 5 de 6

Saiba os bastidores da eliminação do Dança dos Famosos

Gshow/Reprodução 6 de 6

Dona Déa e Luciano

TV Globo/Reprodução

Clima pesou

Álvaro foi confirmado oficialmente no reality comandado por Luciano Huck nesta sexta-feira (1°/8), o que tem levado muita gente, inclusive outros participantes do programa, a acreditar que o influenciador revelou a amigos e pessoas mais próximas sua participação antes da revelação oficial acontecer.

Nos bastidores, a dúvida é se o influencer será ou não punido por supostamente quebrar uma regra contratual. Há, inclusive, quem diga que ele está “se achando melhor do que os outros”.

A temporada 2025 do Dança dos Famosos terá início neste domingo (3/8) e os artistas confirmados na atração estão juntos num hotel luxuoso do Rio de Janeiro. A instrução é que os participantes não se encontrem até segunda ordem, mas a informação envolvendo Álvaro já tem circulado por lá, o que irritou e acabou pegando muito mal. Eita!

Vale lembrar, ainda, que a revelação de Álvaro no quadro foi a única que contou com a participação do próprio Luciano Huck, numa chamada de vídeo. Os demais artistas foram anunciados em uma simples postagem no perfil do Domingão com Huck no Instagram.