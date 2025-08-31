Passa ou Repassa: a pergunta fácil de geografia que ninguém respondeu

Os participantes do Passa ou Repassa deste domingo (31/8) viralizaram nas redes sociais após não conseguirem responder uma pergunta fácil de geografia. Ambos os times decidiram passar a vez após Celso Portiolli fazer uma pergunta envolvendo a o Brasil e a América do Sul.
Primeiro, o apresentador questionou o time azul, que tinha Lucas Pizane, Caio Cerqueira e Lucas Veloso: “Quais os Estados brasileiros fazem fronteira com a Venezuela?”. O trio não soube responder e decidiu passar a pergunta para as mulheres.
O time composto por Patricia Ramos, Júlia Oliver e Karin Hils também não quis responder a pergunta. Patricia, inclusive, brincou sobre a situação: “A gente é humilde, a gente vai passar” e devolveu o questionamento para o grupo dos meninos.
Com medo de errar, eles decidiram não responder e tiveram que realizar uma prova. “Em nome do entretenimento, a gente paga”, brincou Lucas Veloso. Os três, contudo, também não conseguiram cumprir a prova e com isso, o time amarelo ganhou 200 pontos.
A resposta do questionamento foi revelada logo depois por Portiolli: “Amazonas e Roraima”.