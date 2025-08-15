Passageiro com esclerose é impedido de embarcar por falta de documento

Um passageiro de 67 anos portador de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) foi impedido de embarcar em um voo no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, nessa terça-feira (12/8), por falta de um formulário.

O documento é necessário para passageiros com algum tipo de necessidade especial. O pedido aconteceu em uma conexão de São Paulo à Porto Alegre em um voo da Gol que vinha de Dallas, nos Estados Unidos.

A Gol, segundo o relato da família do passageiro, não teria feito a solicitação do formulário em nenhum outro trecho da viagem até chegar ao Aeroporto de Guarulhos. Somente minutos antes do voo de conexão é que o pedido do Formulário de Informações para Passageiros com Necessidades Especiais foi feito.

O voo estava marcado para 15h35 e o documento só foi solicitado no portão às 14h56. A irmã do passageiro afirmou que uma médica brasileira conseguiu enviar o formulário, mas o embarque não ocorreu pois um médico da companhia não respondeu a tempo.

A viagem só aconteceu na quarta-feira (13/8), 24 horas depois. Por conta do incidente, a empresa arcou com os custos do hotel, transporte e alimentação durante a espera.

Em nota, a Gol afirmou que o embarque só poderia ocorrer com o formulário preenchido. “Por questões de segurança, todo passageiro com necessidade de atendimento especial por motivo de saúde precisa preencher até 72h antes do embarque.” A empresa disse, ainda, que seguiu as normas regulatórias e que a documentação ocorreu no prazo previsto.

Já a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) disse que possui uma norma específica que garante a acessibilidade ao transporte aéreo (nº 280/2013). “O operador aéreo deve prestar assistência ao passageiro com necessidade em diversas atividades antes, durante e após o voo. É importante pontuar que o passageiro deve informar a empresa aérea com antecedência.”