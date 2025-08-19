passagem-no-entorno-pode-passar-de-r$-12.-veja-valores-por-cidade

Caso o iminente aumento do valor das passagens de ônibus seja posto em prática pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), os moradores de alguns municípios do Entorno passarão a ter mais gastos para ir e voltar ao Distrito Federal.

Em casos como o de Luziânia (GO), o passageiro vai ter de pagar R$ 10,70 para embarcar num ônibus rumo ao Plano Piloto, e R$ 12,05 para ir até Taguatinga.

Veja como podem ficar os novos valores do transporte público do Entorno em alguns dos municípios:

Águas Lindas (GO)

– Atual: R$ 10,85

– Com reajuste: R$ 11,15

Luziânia (GO)

– Atual: entre R$ 10,35 e R$ 11,65

– Com reajuste: entre R$ 10,70 e R$ 12,05 (trecho até Taguatinga)

Planaltina (GO)

– Atual: R$ 11,05

– Com reajuste: R$ 11,35

Valparaíso (GO)

– Atual: entre R$ 4,90 e R$ 8,85

– Com reajuste: entre R$ 5,05 e R$ 9,15

Aumento em 22 de agosto

As tarifas do transporte público no Entorno do DF podem sofrer um reajuste de 2,91% a partir de 22 de agosto, seis meses após a ANTT suspender o aumento.

Perguntada se o aumento entrará em vigor no próximo dia 22, a ANTT declarou, por meio de nota, que a continuação ou não da suspensão do reajuste está em avaliação por parte do órgão. “Assim que houver uma decisão, ela será amplamente divulgada”, ressaltou a agência.

Porém, o Metrópoles apurou que a decisão já teria sido tomada pelo diretor-geral da ANTT, Guilherme Theo Sampaio e foi informada, em julho, à Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF (Semob-DF), à Secretaria de Governo de Goiás e à Secretaria do Entorno de Goiás.

O secretário da Semob-DF, Zeno Gonçalves, chegou a falar sobre os impactos da medida durante a participação dele no Seminário Nacional NTU 2025, promovido pela Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), na última quarta-feira (13/8).

“A ANTT vai aumentar as passagens e isso vai significar mais custos para os trabalhadores e mais desemprego, pois o empresário vai dispensar o funcionário que mora no Entorno, por causa dos custos com o transporte”, avaliou.

Convênio

Enquanto isso, seguem em andamento as tratativas para a criação do Consórcio Interfederativo da Região Metropolitana do Entorno do Distrito Federal (CIRME). Em fevereiro deste ano, o governador em exercício de Goiás, Daniel Vilela (MDB), se reuniu com o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), e prefeitos do Entorno, no Palácio do Buriti, em Brasília, para discutir o consórcio.

A proposta é voltada à gestão integrada do transporte semiurbano entre o Distrito Federal e os municípios do Entorno e o projeto conta com estudos técnicos e recomendações elaboradas pelo Grupo de Trabalho instituído pelo Ministério dos Transportes.

O objetivo é melhorar a qualidade do serviço e tornar as tarifas mais acessíveis, além de estruturar um arranjo institucional capaz de viabilizar planejamento compartilhado, licitações sob governança interfederativa, fiscalização unificada e subsídio tarifário coordenado.

A proposta prevê que a União arcaria com investimentos em infraestrutura — renovação de frota, construção de plataformas e reforma de terminais — enquanto os governos de Goiás e do Distrito Federal firmariam um convênio para subsidiar a tarifa em cerca de R$ 67 milhões por ano, reduzindo o preço médio das passagens para R$ 8.

Diante da ausência de definição por parte da União, Daniel Vilela protocolou, na Casa Civil, o pedido para constituição do consórcio, com base nas recomendações do Ministério dos Transportes. O documento foi entregue ao Secretário Especial do Programa de Aceleração do Crescimento, Maurício Muniz. Até o momento, não houve resposta formal.