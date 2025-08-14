14/08/2025
Universo POP
Caso de pastor que usou calcinha e peruca levanta debates sobre fetiche
Viúva de Elvis Presley é acusada de matar a filha por herança
Bruna Marquezine proíbe celulares em festa de 30 anos com Zeca Pagodinho; veja o convite
Mariana Rios revela nome polêmico do filho e gera debates na internet
Hytalo Santos é visto em igreja recebendo oração de pastora após investigações
Ana Castela e Karol G são as atrações musicais do jogo da NFL no Brasil
Hytalo Santos chora ao receber oração após ter casa alvo de busca e apreensão
Pamela Anderson revela como foi trabalhar com Liam Neeson
Humorista conhecido como ‘advogado de Alexandre de Moraes’ viraliza
Médico de famosas é investigado pela Polícia Federal por desviar verbas do SUS

Pastor de calcinha condenava gays e adultério em pregações: “Vão morrer”

Antes de ser flagrado de peruca e calcinha na rua, pastor Eduardo Costa usava as redes para compartilhar fotos da família e pregar

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Antes de ser flagrado de calcinha e peruca em Goiânia (GO), o pastor Eduardo Costa usava as redes sociais para compartilhar fotos da família e pregações. Em uma delas, o bispo evangélico condena o adultério e a comunidade LGBTQIA+.

Pastor de calcinha condenava gays e adultério em pregações. Foto: Reprodução

“Pessoas que pessoas que mantém relações sexuais antes do casamento, adoram ídolos, praticam sexo depois do casamento com quem não é seu cônjuge, têm relações sexuais ativas ou passivas com homossexuais, roubam, são avarentas, embebedam-se, atacam pessoas com linguagem insolente, pilhadoras, NENHUMA DELAS TERÁ PARTE NO REINO DE DEUS”, escreveu Eduardo Costa nas redes sociais.

Em outro trecho, ele afirma: “Se você não aceitar a correção do Eterno, você vai morrer, VOCÊ VAI MORRER, exatamente isso. O Eterno tem o poder para matar a carne e a alma, e você vai morrer na carne por causa dos seus pecados e a sua alma será destinada ao inferno porque você foi uma pessoa miserável e não quis fazer a vontade do Eterno, você não passou no processo e você vai ser uma pessoa derrotada por toda a eternidade.”

Antes de ser flagrado de peruca e calcinha na rua, pastor Eduardo Costa usava as redes para compartilhar fotos da família e pregar. Foto: Reprodução

Salário de R$ 40 mil

Além de bispo evangélico, o pastor Eduardo Costa, que viralizou ao ser flagrado usando calcinha e peruca em Goiânia (GO), é servidor do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) há 44 anos.

O Metrópoles apurou que Eduardo Costa exerce o cargo de analista judiciário no TJGO e, em julho de 2025, recebeu vencimentos de R$ 39 mil. Após os descontos, o valor líquido foi de R$ 28.807,71. No mês anterior, o salário do pastor foi ainda maior, ultrapassando R$ 40 mil.

Nas redes sociais, Eduardo comemorou a longa trajetória no órgão, em maio deste ano. “Uma história. Um legado (…). Parabéns pra mim. 44 anos de lutas e conquistas”, escreveu.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.