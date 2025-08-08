Pastora de Ludmilla se pronuncia após críticas sobre casamento

A pastora Adriana Pereira, líder da congregação frequentada pela cantora Ludmilla no Rio de Janeiro, se manifestou após ser alvo de críticas. Em entrevista recente à apresentadora Mara Maravilha, ela declarou considerar o relacionamento da artista com a dançarina Brunna Gonçalves um “pecado”. A religiosa gravou um vídeo e se defendeu.

Se defendeu

“Vim me pronunciar por algumas matérias que têm sido divulgadas por algo que eles pegaram e começaram a tentar colocar na mente de pessoas uma realidade que não é a minha”, começou Adriana.

Na sequência, ela criticou as pessoas que querem “julgar” as demais. “Eu não sou pastora de uma pessoa, sou de todas as pessoas. Sou pastora de todos aqueles que Deus colocou na minha vida (…) Sabe qual é o mal de muitas pessoas? Querer julgar alguém sem ser convidado a julgar”, continuou.

A pastora de Ludmilla disse que busca “amar e abraçar” todas as pessoas. “Se Ele veio ao mundo por mim e por você, quem sou eu para não abraçar todos. O mal de muita gente é querer ser juiz, apedrejar alguém. Tenho orgulho de ser amada. Eu aceitei o meu chamado, e o meu chamado é amar, abraçar e apresentar Jesus para cada um que chega até nós.”

Ao encerrar, Adriana Pereira disse que não apenas Ludmilla, como toda sua família frequenta a congregação e que foi inserida na vida da cantora por Deus. “Eu sou pastora da Ludmilla e da família toda da Ludmilla, porque Deus me colocou naquela família”, concluiu.

Polêmica

Adriana Pereira participou do programa de Mara Maravilha na Rede Gospel e falou sobre o casamento de Ludmilla com Brunna Gonçalves. Apesar de respeitar a união, a pastora declarou considerar o relacionamento um “pecado”, baseado na sua leitura da Bíblia.

“Eu costumo dizer uma palavra: a Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado”, afirmou Adriana ao ser questionada sobre o casal, que tem uma filha, Zuri.

A religiosa ressaltou que não se vê como juíza da vida pessoal da artista. “Sobre a vida particular dela, a gente ora, mas eu respeito. As pessoas têm uma mania de querer julgar muito os outros, mas quem tem direito de julgar é Deus”, completou.

Assista: