8 de agosto de 2025
Universo POP
Família se pronuncia sobre morte de Arlindo Cruz, aos 66 anos; leia!
Casado, Tirulipa tem caso com filha de assessor exposto; diz colunista
Urach fala sobre affair com Léo Santana e ginecologista comenta sobre dores no sexo
Marcas de moda premium e o segredo para um guarda-roupa elegante de verdade
Homenagem emocionante: Gilberto Gil celebra o aniversário de Preta Gil
Duda Beat, Flor Gil e mais: veja os lançamentos musicais da semana
Roberta Miranda assume namoro com mecânico 44 anos mais novo
Polêmica: Bia Miranda faz dancinha após ter casa revirada pela polícia
Sorriso no perigo: pescador coberto de sangue viraliza após ataque de tubarão
Funcionários da Gucci ameaçam entrar de greve por falta de pagamento

Pastora de Ludmilla se pronuncia após críticas sobre casamento

Escrito por Metrópoles
pastora-de-ludmilla-se-pronuncia-apos-criticas-sobre-casamento

A pastora Adriana Pereira, líder da congregação frequentada pela cantora Ludmilla no Rio de Janeiro, se manifestou após ser alvo de críticas. Em entrevista recente à apresentadora Mara Maravilha, ela declarou considerar o relacionamento da artista com a dançarina Brunna Gonçalves um “pecado”. A religiosa gravou um vídeo e se defendeu.

Leia também

Se defendeu

“Vim me pronunciar por algumas matérias que têm sido divulgadas por algo que eles pegaram e começaram a tentar colocar na mente de pessoas uma realidade que não é a minha”, começou Adriana.

Na sequência, ela criticou as pessoas que querem “julgar” as demais. “Eu não sou pastora de uma pessoa, sou de todas as pessoas. Sou pastora de todos aqueles que Deus colocou na minha vida (…) Sabe qual é o mal de muitas pessoas? Querer julgar alguém sem ser convidado a julgar”, continuou.

7 imagensA pastora Adriana PereiraBrunna Gonçalves se derrete por Zuri, filha com Ludmilla: "Em êxtase"Ludmilla, Brunna Gonçalves e Silvana, mãe de LudLudmilla e Brunna GonçalvesFechar modal.1 de 7

Adriana Pereira, Ludmilla e Brunna Gonçalves.

Reprodução/Redes sociais.2 de 7

A pastora Adriana Pereira

Reprodução3 de 7

Reprodução/Redes sociais.4 de 7

Brunna Gonçalves se derrete por Zuri, filha com Ludmilla: “Em êxtase”

Reprodução/Instagram5 de 7

Ludmilla, Brunna Gonçalves e Silvana, mãe de Lud

Reprodução6 de 7

Ludmilla e Brunna Gonçalves

Reprodução.7 de 7

Ludmilla e Brunna Gonçalves

Reprodução

A pastora de Ludmilla disse que busca “amar e abraçar” todas as pessoas. “Se Ele veio ao mundo por mim e por você, quem sou eu para não abraçar todos. O mal de muita gente é querer ser juiz, apedrejar alguém. Tenho orgulho de ser amada. Eu aceitei o meu chamado, e o meu chamado é amar, abraçar e apresentar Jesus para cada um que chega até nós.”

Ao encerrar, Adriana Pereira disse que não apenas Ludmilla, como toda sua família frequenta a congregação e que foi inserida na vida da cantora por Deus. “Eu sou pastora da Ludmilla e da família toda da Ludmilla, porque Deus me colocou naquela família”, concluiu.

Polêmica

Adriana Pereira participou do programa de Mara Maravilha na Rede Gospel e falou sobre o casamento de Ludmilla com Brunna Gonçalves. Apesar de respeitar a união, a pastora declarou considerar o relacionamento um “pecado”, baseado na sua leitura da Bíblia.

“Eu costumo dizer uma palavra: a Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado”, afirmou Adriana ao ser questionada sobre o casal, que tem uma filha, Zuri.

A religiosa ressaltou que não se vê como juíza da vida pessoal da artista. “Sobre a vida particular dela, a gente ora, mas eu respeito. As pessoas têm uma mania de querer julgar muito os outros, mas quem tem direito de julgar é Deus”, completou.

Assista:

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

“O PT não pode querer tudo”, diz Jorge Viana sobre candidatura ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.