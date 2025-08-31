Pastora detona Anitta e Carlinhos em culto: “Disseminam depravação”

A pastora Nathalia Carvalho, da cidade de Juazeiro, na Bahia, comentou sobre o vídeo do youtuber Felca, que levou à prisão do influenciador Hytalo Santos, e fez críticas aos cristãos que seguiam o famoso. Ela foi além, e disse que outras celebridades, como Carlinhos Maia e Anitta são “imorais” e apenas ajudam a disseminar a “depravação”.

O que ela disse?

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, e que tem circulado pela internet, ela disse que o conteúdo publicado por Carlinhos Maia pode ser considerado “pecado”. “A quantidade de crente que seguia ele, o Hytalo, e depois foi lá e desseguiu por causa da denúncia [do Felca], não tá escrito. Só que tu pode enganar as pessoas, só não engana Deus (…) ‘Vou seguir o Carlinhos Maia’… Pra quê? ‘Acho engraçado as coisas dele’. Acha engraçado o quê, o pecado?”, detonou.

Ela seguiu: “Não adianta ir pra rede social e dizer ‘Isso mesmo Felca’ e seguir um bocado de gente imoral. Achou lindo o que o Felca fez, mas tu seguia [o Hytalo], achava bonito, curtia… Você ajudava a financiar assistindo os vídeos”, completou.

Na sequência, ela volta a citar Carlinhos Maia e critica também a cantora Anitta. “Eu fico olhando um bocado de gente seguindo Anitta, Carlinhos Maia, e eu penso: ‘Meu Deus, o que esse povo tem na cabeça?’ Acha bonito o pecado, a imoralidade? Seguem pessoas fúteis, que falam de tudo, menos de Deus, que te ajudam apenas a ser mais imoral.”

Felca e Hytalo Santos

Carlinhos Maia posando para as redes sociais

Anitta em 2022

Defesa de Hytalo Santos reage à prisão: “Reafirmamos inocência”

Carlinhos Maia

Anitta em 2024

Seguiu com as críticas

Em seu perfil no Instagram, a pastora publicou um trecho da sua pregação e voltou a criticar cristãos que consomem “depravação”. “Aos que se dizem CRENTES e batem palmas para o que o Felca fez, mas continuam seguindo e consumindo o conteúdo de influenciadores que disseminam imoralidade e depravação: você ajuda a crescer tudo que o Felca denunciou”, escreveu.

“Não adianta aplaudir um ato isolado de denúncia contra a imoralidade se, na prática do dia a dia, você alimenta a sua mente e o seu coração com aquilo que desagrada a Deus. Isso é HIPOCRISIA!”, ressaltou. “Deus espera que cada um de nós escolha diariamente quem vamos seguir, quem vamos ouvir e a quem vamos dar espaço dentro do coração”, encerrou a pastora.