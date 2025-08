Patinhos viram febre entre visitantes da Expoacre 2025 e atraem público com promessa de sorte e alegria

Uma das atrações mais populares da Expoacre 2025 vem direto da América Latina: os famosos “patinhos da sorte” caíram no gosto do público e têm movimentado os corredores da feira.

Vindos de países como Venezuela, Colômbia, Peru, Equador e Paraguai, os vendedores trouxeram para o Acre uma tradição que mistura superstição, comércio e cultura popular.

De acordo com Braulio, um dos expositoresque levou os patinhos, essa é a primeira vez que participa da feira em Rio Branco.

“Esse patinho é felicidade, amor e sorte”, afirmou durante entrevista ao portal ContilNet. Ele destacou também a receptividade do público acreano e elogiou a organização da feira e o grande rodeio. “Gostei muito do rodeio, muito bonito. A organização também excelente.”

Os patinhos, como são conhecidos, são pequenos brinquedos coloridos vendidos com o apelo simbólico de trazer bons sentimentos. Segundo os vendedores, a tradição já é comum em outros países da América do Sul e agora conquista espaço no Brasil por meio da Expoacre.

Além de ser um atrativo para crianças e famílias, os patinhos tem chamado atenção pelo carisma dos vendedores e pela animação constante ao estilo latino.

“Convidamos todas as pessoas do Acre que nos estão vendo, que venham, que venham. Estão muitas novidades no Expoacre 2025”, reforçou Braulio.