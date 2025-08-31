Paty Blond fatura bolada ao vender peça íntima para fã; saiba quanto

A atriz Paty Blond, que atua nas pegadinhas e no Teste de Fidelidade do apresentador João Kleber, da RedeTV!, afirmou que recebeu uma proposta ousada de um admirador secreto. Por meio das redes sociais, o fã se propôs a comprar uma peça íntima da famosa, que também foi eleita Miss Santa Catarina, por um valor elevado. A loira acabou topando.

Faturou alto

Paty Blond afirmou que faturou R$ 10 mil vendendo a peça usada para o admirador secreto. O pedido, explicou, foi feito direto no Direct da sua rede social. “Não vi problema nenhum e acabei topando a ideia”, confessou a famosa.

A atriz ressaltou que outros homens já tinham oferecido dinheiro por algumas peças usadas, mas que só dessa vez resolveu aceitar. “Eu tenho uma coleção de quase duas mil calcinhas e acredito que vender algumas não fará falta”, brincou a atriz.

Embarcando na brincadeira, Paty Blond disse que pode fazer da situação um novo filão de negócio: “Se os pedidos continuarem, posso investir nas peças e por até o meu perfume predileto. É uma forma de retribuir o carinho dos seus fãs”, disse a atriz.

Quem é?

Paty Blond é uma modelo e atriz brasileira que ficou conhecida por sua participação no programa Teste de Fidelidade 2.0, apresentado por João Kléber na RedeTV!.

Ela entrou no elenco após viver experiências pessoais marcantes, como traições em relacionamentos anteriores. No programa, atuou como uma das sedutoras responsáveis por testar a fidelidade dos participantes.

Natural de Santa Catarina, Paty conquistou o título de Miss Santa Catarina no concurso Miss Pop Brasil e também foi eleita Miss Simpatia no prêmio Estrelas do Ano. Além da carreira na televisão e em concursos, ela participou do Carnaval de São Paulo como musa da escola de samba Colorado do Brás e segue envolvida em eventos culturais e gravações semanais para a TV.