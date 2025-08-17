Paula Silva é eleita Garota Açaí 2025 e leva premiação histórica de R$ 32 mil em Feijó

Na madrugada deste Domingo (17), o parque do Festival do Açaí 2025, em Feijó, ficou pequeno para o público que compareceu para acompanhar um dos momentos mais aguardados da programação: a escolha da nova Garota Açaí.

Em meio a muita expectativa, Paula Silva foi anunciada como a grande vencedora do concurso de beleza, recebendo a faixa e a coroa que simbolizam o título.

O concurso, tradicional no calendário do festival, reuniu diversas candidatas que encantaram os jurados e o público com simpatia, beleza e desenvoltura na passarela. A disputa foi acirrada do início ao fim, mas Paula se destacou e conquistou a preferência, alcançando 134,4 pontos na avaliação final dos jurados, o que garantiu sua vitória.

Além do reconhecimento, Paula Silva recebeu uma premiação inédita: R$ 32 mil em dinheiro, fruto de parcerias entre apoiadores do evento e a organização do festival. O valor é o maior já concedido em toda a história do concurso, marcando um novo patamar para a celebração da beleza e do talento das jovens feijoenses.

A escolha de Paula Silva como Garota Açaí 2025 coroou uma noite de festa e consagrou uma edição histórica do festival, que mais uma vez reforça a sua importância como vitrine cultural e social do Acre.

Veja vídeo e fotos: