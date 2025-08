pe:-deputados-querem-cpi-para-apurar-gastos-do-governo-com-publicidade

O pedido de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar gastos com publicidade no governo de Raquel Lyra (PSD) esquentou a volta do recesso na Assembleia Legislativa (Alepe), nessa segunda (4/8).

Publicado em edição extra do Diário Oficial do Legislativo nesta segunda, o pedido foi protocolado com 18 assinaturas de deputados, entre eles o presidente da Casa, Álvaro Porto (PSDB), que vem travando embates com a governadora, de quem foi aliado até bem pouco tempo atrás.

O texto pede a “instalação imediata” da CPI, com prazo de duração de 120 dias.

