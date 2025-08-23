Peão acreano avança em competição na Festa de Barretos

O competidor Israel da Silva, natural de Cruzeiro do Sul (AC), segue em destaque na 70ª edição da tradicional Festa do Peão de Barretos, considerada o maior evento de rodeio da América Latina. Montando na categoria Bareback, prova que exige habilidade em cavalos sem sela, ele garantiu vaga na segunda fase do torneio.

Na primeira etapa da disputa, Israel obteve 60 pontos, o que lhe rendeu a terceira colocação geral. A liderança ficou com Tiago Alcântara, que somou 68 pontos, enquanto Matheus Ramalho também marcou 60, ficando em segundo pelos critérios de desempate.

A competição reúne alguns dos principais nomes do rodeio nacional, e o desempenho do representante acreano reforça seu talento e determinação. A modalidade Bareback, marcada por exigência técnica e força física, tem se tornado um dos destaques entre os esportes equestres no Brasil.

Concentrado nos próximos rounds, Israel segue carregando as cores do Acre e o apoio da população do Vale do Juruá, com expectativa de conquistar ainda mais reconhecimento na arena de Barretos.