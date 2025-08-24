Peão acreano de Assis Brasil se mantém entre os principais destaques da PBR em Barretos

O competidor acreano Álvaro da Cunha, de Assis Brasil, segue se destacando na Final Nacional da Professional Bull Riders (PBR), realizada na 70ª Festa do Peão de Barretos, em São Paulo.

A disputa começou no dia 21 de agosto e chega hoje, 24 de agosto, à sua rodada final, com premiação total de mais de meio milhão de reais.

Álvaro iniciou sua participação conquistando a quarta colocação na primeira noite, subiu para o terceiro lugar na segunda noite e manteve a mesma posição na terceira rodada.

Hoje, na quarta e última noite de competição, ele volta à arena montando o touro Mandraque Jr., de Marcelo Castro, buscando terminar entre os melhores competidores da Final Nacional.

A PBR continua promovendo a disputa entre os principais competidores do país, com premiações individuais e coletivas, além da escolha do Melhor Touro do Ano e do Tropeiro do Ano, prêmio já concedido nesta edição a Chiquinho Nucci, da Cia. Califórnia.

Veja o vídeo: