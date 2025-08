Peão que venceu Rodeio da Expoacre é de Rondônia e garantiu vaga no Rodeio de Barretos

A final do Rodeio realizada na noite de quinta-feira (31), no Parque de Exposições Wildy Viana, o peão rondoniense, João Peres Sousa, de Vila Califórnia, conquistou o título de campeão do rodeio da Expoacre 2025. Com 260 pontos acumulados, ele garantiu o primeiro lugar no ranking geral e foi premiado com uma caminhonete 0 km.

A disputa decisiva, que aconteceu no sexto dia da feira, contou com 21 montarias na semifinal, reunindo os melhores colocados das noites anteriores. Apenas cinco competidores avançaram à grande final. Com a vitória, João Peres também garantiu uma vaga e vai representar seu estado no tradicional Rodeio de Barretos.

“Este é meu primeiro veículo conquistado em quase 25 anos de carreira. Para mim, é mais do que um prêmio — é o reconhecimento de uma vida dedicada à montaria”, afirmou.

O pódio foi completado por dois peões acreanos: Felipe Santos, de Rio Branco, ficou com o segundo lugar, somando 259,50 pontos e levando uma motocicleta 0 km; e Genasio da Silva dos Santos, de Feijó, que ficou em terceiro lugar com 173,25 pontos e recebeu R$ 7 mil.

O ranking teve, ainda, Edinaldo Lima, de Brasileia, em quarto lugar (172,00 pontos, R$ 5 mil) e Gesisnaldo da Cruz, de Nova Lacerda (MT), na quinta posição (172,00 pontos, R$ 4 mil).