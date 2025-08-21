20/08/2025
Universo POP
Casa ocean: mansão de Oruam é colocada à venda por R$ 40 milhões
Bia Miranda: “isso é lixo, a gente arca com a responsabilidade”
Influencer que fez sexo com 583 homens em 6h revela reação do noivo
Influenciadora relata momento chocante ao encontrar verme vivo em fralda do filho bebê; VEJA
Isa Scherer e marido vão parar no hospital após festa de Marquezine
The voice Brasil 2025: Disney+ e SBT anunciam Tiago Leifert e novos técnicos
Vídeo mostra Gato Preto e Bia Miranda fugindo após acidente com Porsche
Justiça autoriza que influenciador Hytalo Santos dê entrevista à tv Record
Pastor volta a ser flagrado de calcinha e peruca em Goiânia
Jornalista Márcia Dantas relata decepção ao conhecer Xuxa

Pecuarista transporta bezerro no banco de carro e cena viraliza no interior do Acre

Pecuarista do Vale do Juruá improvisa transporte de bezerro e viraliza nas redes

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Um episódio inusitado ganhou destaque nesta semana no município de Porto Walter, no interior do Acre. O pecuarista conhecido como Johnny chamou atenção ao compartilhar nas redes sociais uma foto em que aparece transportando um bezerro no banco de trás de seu carro.

Johnny transporta o bezerro com cuidado no banco de trás do carro, mostrando criatividade e atenção ao bem-estar do animal/Foto: Reprodução

De acordo com informações, o animal foi levado com segurança até outra propriedade do produtor, sem qualquer risco durante o trajeto. O registro curioso rapidamente viralizou entre os moradores, gerando comentários e compartilhamentos.

A cena tem sido vista como um exemplo do improviso e da criatividade dos produtores rurais da região do Vale do Juruá, que muitas vezes enfrentam desafios para conciliar a lida com o campo e as limitações de infraestrutura.

Nos comentários, internautas reagiram com bom humor e elogiaram o cuidado do pecuarista em garantir o bem-estar do bezerro durante o transporte.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.