Pecuarista transporta bezerro no banco de carro e cena viraliza no interior do Acre

Um episódio inusitado ganhou destaque nesta semana no município de Porto Walter, no interior do Acre. O pecuarista conhecido como Johnny chamou atenção ao compartilhar nas redes sociais uma foto em que aparece transportando um bezerro no banco de trás de seu carro.

De acordo com informações, o animal foi levado com segurança até outra propriedade do produtor, sem qualquer risco durante o trajeto. O registro curioso rapidamente viralizou entre os moradores, gerando comentários e compartilhamentos.

A cena tem sido vista como um exemplo do improviso e da criatividade dos produtores rurais da região do Vale do Juruá, que muitas vezes enfrentam desafios para conciliar a lida com o campo e as limitações de infraestrutura.

Nos comentários, internautas reagiram com bom humor e elogiaram o cuidado do pecuarista em garantir o bem-estar do bezerro durante o transporte.

Veja o vídeo: