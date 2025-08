Pedro Scooby revela que Cintia Dicker o bancou no início do relacionamento

O surfista Pedro Scooby, de 36 anos, abriu o jogo sobre sua saúde financeira e disse que a esposa, a modelo Cintia Dicker, era a responsável por pagar suas contas no começo do relacionamento. Eles estão juntos desde 2019. Em entrevista, o ex-marido de Luana Piovani disse que a atual companheira “ganhava em dólar”. “Pessoa mais parceira do mundo”, comentou.

Saúde financeira e o início da relação

Pedro Scooby revelou detalhes de sua relação com Cintia Dicker em um bate-papo no podcast Alt Tabet, do UOL. “As pessoas falam o que não sabem. Quando comecei a namorar ela, falavam que ela só estava comigo por interesse. Quando começamos a namorar, ela tinha muito mais dinheiro que eu. Se bobear, ainda tem”, começou.

Os dois são pais de Aurora, de 2 anos, e atualmente moram no Brasil junto com Dom, filho do surfista com Luana Piovani. Ele falou do começo do relacionamento com a modelo e como foi o processo de mudança para Portugal, onde moraram no início do namoro.

“Ela é modelo internacional, trabalha desde os 16 anos, fez desfiles para todas as marcas existentes. Quando vi ela pela primeira vez, achei que fosse gringa, porque estava em um banner na Times Square do tamanho de um prédio, de uma marca de lingerie”, brincou.

“Ganhava em dólar”

Na sequência, ele disse que o fato da amada ganhar em dólar fez com que ela fosse responsável por algumas contas dele. “As pessoas não têm essa noção, haters não têm. É o contrário. Quando a gente começou a namorar, logo veio a pandemia, fui morar em Portugal e ela foi comigo”, começou.

“Como ela ganhou a vida inteira, ela ganhava em dólar, doía bem menos nela do que em mim. Ela foi a pessoa mais de boa do mundo, falou: ‘Cara, ganho em dólar, deixa comigo’. Teve uns meses que eu estava bem fazendo conta para caramba, e ela bancou, foi a pessoa mais parceira do mundo. Ela é, até hoje, a minha parceira. Me comprou na baixíssima”, riu.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.