Pela primeira vez no US Open, João Fonseca estreia nesta segunda

Tenista brasileiro de 19 anos enfrenta Miomir Kecmanovic em Nova York e busca avançar no Grand Slam

É dia de estreia brasileira no US Open. O carioca João Fonseca, de 19 anos, entra em quadra nesta segunda-feira (25/8) para disputar pela primeira vez o Grand Slam como profissional. O adversário será o sérvio Miomir Kecmanovic, atual 45º colocado no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP). A partida está prevista para começar por volta das 13h30 (horário de Brasília).

Michele Eve Sandberg/Icon Sportswire via Getty Images

Fonseca ocupa a 44ª posição do ranking mundial e precisa vencer para se manter à frente do sérvio. Quem passar de fase enfrentará o vencedor do duelo entre Luca Nardi e Tomas Machac.

Apesar de estreante entre os profissionais em Nova York, Fonseca guarda boas lembranças do torneio: em 2023, ele conquistou o título juvenil do US Open.

O brasileiro chega embalado por conquistas importantes nos últimos dois anos. Em 2024, ergueu o troféu do Next Gen ATP Finals. Já em 2025, venceu o Challenger 125 de Camberra, o Challenger 175 de Phoenix e o ATP 250 de Buenos Aires, resultados que o colocaram entre os principais nomes da nova geração do tênis mundial.

📌 Fonte: US Open / ATP
✍️ Redigido por ContilNet Notícias


