Pela primeira vez no US Open, João Fonseca estreia neste domingo

É dia de estreia brasileira no US Open. João Fonseca entra em quadra nesta segunda-feira (25/8) no Grand Slam, que acontece na cidade de Nova York. Na primeira partida, o carioca de 19 anos terá pela frente o sérvio Miomir Kecmanovic, atual 45º do ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP). A partida está prevista para começar por volta das 13h30.
Fonseca aguarda para conhecer adversário na segunda rodada.
João Fonseca fará dupla com o argentino Juan Martín del Potro
O tenista subiu uma posição
João Fonseca é o 44º do mundo. Isto significa que uma vitória é essencial para o brasileiro se manter a frente no ranqueamento. Quem avançar, vai encarar o vencedor do confronto entre Luca Nardi e Tomas Machac.
Estreante no US Open entre os profissionais, João Fonseca tem boas recordações de Nova York. Em 2023, ele levantou o troféu juvenil do Grand Slam.
O tenista acumula títulos importantes, como o Next Gen ATP Finals, em 2024, além do Challenger 125 de Camberra, o Challenger 175 de Phoenix e o ATP 250 de Buenos Aires, os três conquistados em 2025.