25/08/2025
Universo POP
Susana Vieira posa de biquíni na Grécia e comemora 83 anos: “Muito amor”
Solteira aos 73, Vera Fischer admite: “Só gosto de homem pobre”
Paola Carosella se pronuncia sobre polêmica com Blogueirinha: “Quais são os limites do humor?”
Amazonense ex-empresária de Gabriela Spanic acusa atriz de ‘A Usurpadora’ de agressão e perseguição
Luan Pereira fala pela 1ª vez sobre confusão envolvendo Dado Dolabella
Luana Piovani se pronuncia após notícias de suposta agressão envolvendo Dado e Wanessa 
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio
Ex-BBB Beatriz Reis revela que continua virgem e diz esperar “momento certo”
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa

Pela primeira vez no US Open, João Fonseca estreia neste domingo

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
pela-primeira-vez-no-us-open,-joao-fonseca-estreia-neste-domingo

É dia de estreia brasileira no US Open. João Fonseca entra em quadra nesta segunda-feira (25/8) no Grand Slam, que acontece na cidade de Nova York. Na primeira partida, o carioca de 19 anos terá pela frente o sérvio Miomir Kecmanovic, atual 45º do ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP). A partida está prevista para começar por volta das 13h30.

3 imagensJoão Fonseca fará dupla com o argentino Juan Martín del PotroO tenista subiu uma posiçãoFechar modal.1 de 3

Fonseca aguarda para conhecer adversário na segunda rodada.

John Walton/PA Images via Getty Images2 de 3

João Fonseca fará dupla com o argentino Juan Martín del Potro

Mert Alper Dervis /Anadolu via Getty Images3 de 3

O tenista subiu uma posição

Hannah Peters/Getty Images

Leia também

João Fonseca é o 44º do mundo. Isto significa que uma vitória é essencial para o brasileiro se manter a frente no ranqueamento. Quem avançar, vai encarar o vencedor do confronto entre Luca Nardi e Tomas Machac.

Estreante no US Open entre os profissionais, João Fonseca tem boas recordações de Nova York. Em 2023, ele levantou o troféu juvenil do Grand Slam.

O tenista acumula títulos importantes, como o Next Gen ATP Finals, em 2024, além do Challenger 125 de Camberra, o Challenger 175 de Phoenix e o ATP 250 de Buenos Aires, os três conquistados em 2025.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.