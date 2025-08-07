7 de agosto de 2025
Universo POP
Amigo de Renato Góes denuncia ter sido internado à força com a ajuda do ator
Esquema bilionário: Influenciadores ganham com a “cláusula da desgraça alheia”
Antes e depois: transformações dos famosos ao longo dos anos
Escândalo do Jogo do Tigrinho: Influencers movimentaram mais de R$ 4 bilhões
Justiça mantém rapper Oruam preso e nega habeas corpus
Padre de 186 kg compartilha luta contra obesidade e motiva fiéis
Destaques da semana: Alien, Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda e mais estreias para o cinema e streaming
Bia Miranda e 14 influencers são alvo por divulgação do “jogo do tigrinho”
Última hora: Faustão é internado em São Paulo e filho cancela festa
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira

Pelas que já se foram, e pelas que ainda podem ser salvas: Michelle Melo na caminhada por um Acre sem feminicídio

Deputada Michelle Melo reforça compromisso com a proteção e valorização da vida das mulheres no Agosto Lilás

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A deputada estadual Dra. Michelle Melo participou, na tarde desta quinta-feira (07), da Caminhada pela Conscientização e Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres, promovida pela SEMULHER, em Rio Branco. O ato integra a programação do Agosto Lilás – Feminicídio Zero, e reuniu dezenas de pessoas em defesa da vida das mulheres.

Deputada Dra. Michelle Melo participa da Caminhada pelo Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres, promovida pela SEMULHER em Rio Branco/Foto: Ascom

Com firmeza e emoção, Michelle destacou que a caminhada representa o grito de socorro de milhares de mulheres acreanas.
“É nosso dever estar nas ruas e nos parlamentos para garantir a vida das mulheres”, afirmou.

Dra. Michelle Melo destaca a importância da mobilização e das políticas públicas para combater a violência de gênero/Foto: Ascom

Reconhecida por sua atuação na defesa dos direitos das mulheres, Michelle Melo tem levado para a Assembleia Legislativa propostas que garantem proteção, acolhimento e autonomia feminina.

Deputada Michelle Melo reafirma seu compromisso com a defesa dos direitos e da segurança das mulheres acreanas/Foto: Ascom

“Enquanto houver uma mulher silenciada, seguiremos lutando. A violência é estrutural e exige coragem, políticas públicas e mobilização social”, concluiu.
*Texto: Max Bienne Lima*

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

“O PT não pode querer tudo”, diz Jorge Viana sobre candidatura ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.