Pelas que já se foram, e pelas que ainda podem ser salvas: Michelle Melo na caminhada por um Acre sem feminicídio

A deputada estadual Dra. Michelle Melo participou, na tarde desta quinta-feira (07), da Caminhada pela Conscientização e Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres, promovida pela SEMULHER, em Rio Branco. O ato integra a programação do Agosto Lilás – Feminicídio Zero, e reuniu dezenas de pessoas em defesa da vida das mulheres.

Com firmeza e emoção, Michelle destacou que a caminhada representa o grito de socorro de milhares de mulheres acreanas.

“É nosso dever estar nas ruas e nos parlamentos para garantir a vida das mulheres”, afirmou.

Reconhecida por sua atuação na defesa dos direitos das mulheres, Michelle Melo tem levado para a Assembleia Legislativa propostas que garantem proteção, acolhimento e autonomia feminina.

“Enquanto houver uma mulher silenciada, seguiremos lutando. A violência é estrutural e exige coragem, políticas públicas e mobilização social”, concluiu.

*Texto: Max Bienne Lima*