pen-drive-de-bolsonaro-armazenava-documentos-de-empresa-de-aliado

O pen drive apreendido pela Polícia Federal (PF) no banheiro do quarto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) continha documentos e informações de uma empresa de um amigo pessoal do ex-mandatário.
O dispositivo foi apreendido em operação na casa de Bolsonaro em 18 de julho e foi periciado pela PF, que constatou a existência de uma grande quantidade de arquivos — a maioria imagens —, mas que haviam sido apagados e não puderam ser recuperados.
O material localizado no pen drive foi considerado irrelevante pelos investigadores e, por isso, não foi incluído no relatório de indiciamento de Bolsonaro e de seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).
Dentro do dispositivo, a PF encontrou apenas catálogos em PDF de uma empresa de Santa Rita do Passa Quatro (SP), especializada na fabricação e comercialização de equipamentos médicos e odontológicos.
Entre os materiais, constavam páginas de apresentação de catálogos de brocas e lâminas cirúrgicas; sistema de fixação rígida Locking Medicalfix 2.0; sistema de fechamento de crânio; sistema crânio-bucomaxilofacial; distrator transpalatal; e sistema de fixação rígida Locking Medicalfix 2.4.
O PDF encontrado no pen drive também incluía um certificado de boas práticas de fabricação e controle de produtos para saúde, emitido pelo Ministério da Saúde e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O documento atestava que a empresa do colega de Bolsonaro cumpria a legislação sanitária (veja abaixo).
A empresa se chama Medicalfix, e é administrada pelo dentista Mário Roberto Perussi (foto em destaque). Ele, Bolsonaro e Eduardo participaram juntos de um café da manhã em 22 de agosto do ano passado, ocasião em que discutiram a importação de máquinas de outros países.
“Discutimos estratégias para incentivar a competitividade das empresas brasileiras ao enfrentar a concorrência de máquinas estrangeiras e como otimizar a legislação tributária para apoiar essa causa”, registrou Perussi, em uma publicação nas redes sociais.
Hipótese da investigação
Segundo investigadores ouvidos pelo Metrópoles, os arquivos foram gravados no pen drive em 21 de agosto de 2024, um dia antes do encontro. Para a PF, é possível que o dispositivo tenha sido entregue por Perussi a Bolsonaro no encontro.
A corporação chegou a verificar se a empresa havia firmado contratos com o governo federal ou com governos estaduais, como São Paulo, mas não encontrou registros. No entanto, a Medicalfix celebrou contratos com o município onde está sediada, entre o período de 2019 e 2025.
Como o conteúdo não se enquadra no escopo do inquérito que investiga Bolsonaro e Eduardo, a PF não incluiu o caso no relatório final. O pen drive segue apreendido.
PF acha anotações em porta-luvas
Na mesma operação de buscas, em julho, a PF encontrou, no porta-luvas de um dos carros de Bolsonaro, anotações manuscritas que fazem referência à delação premiada do ex-ajudante de ordens Mauro Cid.
Os papéis, em folhas brancas, não foram incluídos no inquérito no qual Bolsonaro foi indiciado, por não se enquadrarem no escopo da investigação.
O Metrópoles apurou com investigadores que os registros podem ter sido feitos pelo ex-presidente ao longo do interrogatório do ex-braço direito em junho, no Supremo Tribunal Federal (STF).
Segundo investigadores, as anotações apresentam uma espécie de “linha do tempo”, a partir da colaboração premiada de Cid. O contexto exato não foi identificado, mas os rabiscos sugerem apontamentos relacionados a possíveis estratégias de defesa.
Em uma das anotações, Bolsonaro escreveu: “Não existia grupos, sim indivíduos (…) considerando – 2 ou 3 reuniões. Defesa + sítio + prisão – várias autoridades. Previa: comissão eleitoral nova eleição”.
Em outro trecho, anotou: “Recebi o $ do Braga Netto e repassei p/ o major de Oliveira – pelo volume, menos de 100 mil. Pressão p/PR assinar ‘um decreto’ – defesa ou sítio, mas nada vai acontecer”.
Entre as anotações, consta ainda a expressão “Min Fux” e, logo abaixo, frases como: “Estava com a filha em Itatiba/SP”; “Preocupação em não parar o Brasil”; “Das 8, fiquei 4 semanas fora da Presidência”.
Em outra parte, Bolsonaro escreveu: “Nem cogitação houve. Decreto de golpe??? Golpe não é legali//, constituição, golpe é conspiração” (sic). Mais adiante, há a marcação da data “29/nov” — riscada — seguida da frase: “Plano de fuga – do GSI caso a Presidência fosse sitiada”.
De acordo com investigadores, os rabiscos parecem reunir observações sobre pontos destacados por Cid em sua delação. Durante o próprio interrogatório, Bolsonaro também fazia anotações em papéis.