“penso-que-os-atletas-acreditam-no-meu-trabalho”,-diz-roger-machado

No início da noite deste sábado (23/8), o Internacional visitou o Cruzeiro pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Após mais uma derrota do Colorado, desta vez por 2×1, Roger Machado falou sobre sua situação no clube em coletiva de imprensa.

“Eu sempre me sinto capaz. Mas é claro que o trabalho está sendo constantemente avaliado. Já são vários jogos que a gente não rende bem e não vence, mas eu penso que os atletas ainda acreditam no meu trabalho e a gente pode juntos reverter isso”, iniciou o treinador.

Cruzeiro x Internacional – Série A do Brasileirão

Cruzeiro x Internacional – Série A do Brasileirão

Cruzeiro x Internacional – Série A do Brasileirão – Goleiro Rochet

Posteriormente, Roger Machado falou que não iria responder se já aconteceu alguma conversa envolvendo ele e a diretoria do Internacional sobre uma possível demissão.

“Eu não preciso te responder isso. Conversas internas, são internas. Busque uma fonte que talvez te responda essa pergunta, eu não responderei”, disse o treinador.

O Internacional está há quatro jogos sem vencer, juntando a Copa Libertadores e a Série A do Brasileirão. Na competição internacional, o Colorado foi eliminado pelo Flamengo na última quarta-feira (20/8).