“penso-que-os-atletas-acreditam-no-meu-trabalho”,-diz-roger-machado

No início da noite deste sábado (23/8), o Internacional visitou o Cruzeiro pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Após mais uma derrota do Colorado, desta vez por 2×1, Roger Machado falou sobre sua situação no clube em coletiva de imprensa.
Leia também
-
Com gols de Matheus Pereira e Kaio Jorge, Cruzeiro bate Internacional
-
Cruzeiro x Internacional: Colorado defende invencibilidade no Mineirão
-
Roger Machado avalia sequência de jogos contra o Flamengo após derrota
-
Técnico do Inter, Roger Machado comenta homenagem a Luighi
“Eu sempre me sinto capaz. Mas é claro que o trabalho está sendo constantemente avaliado. Já são vários jogos que a gente não rende bem e não vence, mas eu penso que os atletas ainda acreditam no meu trabalho e a gente pode juntos reverter isso”, iniciou o treinador.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Cruzeiro x Internacional – Série A do Brasileirão
Ricardo Duarte / Internacional2 de 3
Cruzeiro x Internacional – Série A do Brasileirão
Ricardo Duarte / Internacional3 de 3
Cruzeiro x Internacional – Série A do Brasileirão – Goleiro Rochet
Ricardo Duarte / Internacional
Posteriormente, Roger Machado falou que não iria responder se já aconteceu alguma conversa envolvendo ele e a diretoria do Internacional sobre uma possível demissão.
“Eu não preciso te responder isso. Conversas internas, são internas. Busque uma fonte que talvez te responda essa pergunta, eu não responderei”, disse o treinador.
O Internacional está há quatro jogos sem vencer, juntando a Copa Libertadores e a Série A do Brasileirão. Na competição internacional, o Colorado foi eliminado pelo Flamengo na última quarta-feira (20/8).