23/08/2025
Universo POP
Amazonense ex-empresária de Gabriela Spanic acusa atriz de ‘A Usurpadora’ de agressão e perseguição
Luan Pereira fala pela 1ª vez sobre confusão envolvendo Dado Dolabella
Luana Piovani se pronuncia após notícias de suposta agressão envolvendo Dado e Wanessa 
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio
Ex-BBB Beatriz Reis revela que continua virgem e diz esperar “momento certo”
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa
Esposa de cantor sertanejo é investigada por lavar R$ 3 milhões do PCC
Virginia quebra o silêncio sobre ligação polêmica para Neymar
Quem é o ex-ator pornô e ativista LGBTQIA+ que virou ministro

“Penso que os atletas acreditam no meu trabalho”, diz Roger Machado

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
“penso-que-os-atletas-acreditam-no-meu-trabalho”,-diz-roger-machado

No início da noite deste sábado (23/8), o Internacional visitou o Cruzeiro pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Após mais uma derrota do Colorado, desta vez por 2×1, Roger Machado falou sobre sua situação no clube em coletiva de imprensa.

Leia também

“Eu sempre me sinto capaz. Mas é claro que o trabalho está sendo constantemente avaliado. Já são vários jogos que a gente não rende bem e não vence, mas eu penso que os atletas ainda acreditam no meu trabalho e a gente pode juntos reverter isso”, iniciou o treinador.

3 imagensCruzeiro x Internacional - Série A do BrasileirãoCruzeiro x Internacional - Série A do Brasileirão - Goleiro RochetFechar modal.1 de 3

Cruzeiro x Internacional – Série A do Brasileirão

Ricardo Duarte / Internacional2 de 3

Cruzeiro x Internacional – Série A do Brasileirão

Ricardo Duarte / Internacional3 de 3

Cruzeiro x Internacional – Série A do Brasileirão – Goleiro Rochet

Ricardo Duarte / Internacional

Posteriormente, Roger Machado falou que não iria responder se já aconteceu alguma conversa envolvendo ele e a diretoria do Internacional sobre uma possível demissão.

“Eu não preciso te responder isso. Conversas internas, são internas. Busque uma fonte que talvez te responda essa pergunta, eu não responderei”, disse o treinador.

O Internacional está há quatro jogos sem vencer, juntando a Copa Libertadores e a Série A do Brasileirão. Na competição internacional, o Colorado foi eliminado pelo Flamengo na última quarta-feira (20/8).

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.