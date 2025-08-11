12 de agosto de 2025
Pergunta difícil: time perde tudo no Passa ou Repassa

Uma única pergunta feita por Celso Portiolli fez o time azul, com Joaquim Lopes, perder todos os seus pontos no quadro do SBT

O clima de disputa no Passa ou Repassa mudou drasticamente após uma pergunta do apresentador Celso Portiolli sobre o icônico criador de Chaves, Roberto Gómez Bolaños. O time azul, formado por Joaquim Lopes, Fernanda Gentil e Lucas Guedez, perdeu todos os 600 pontos acumulados após Joaquim errar a questão.

A pergunta era: “Qual o personagem mais antigo criado e interpretado por Roberto Gómez Bolaños?”. A resposta correta, segundo Portiolli, era Doutor Chapatín, personagem do programa Los Supergenios de la Mesa Cuadrada.

Enquanto o time azul lamentava a perda dos pontos, o time amarelo, composto por Oscar Magrini, Helga Nemeczyk e Pyong Lee, aproveitou para ampliar a vantagem. O time azul conseguiu empatar o placar mais tarde, mas a pergunta se tornou o momento marcante do dia no programa.

Reprodução

Fonte: SBT Redigido por Contilnet.

