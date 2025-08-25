pergunta-na-lata-com-o-cantor-kevin-o-chris

O cantor Kevin o Chris esteve em Brasília e aproveitou para responder perguntas curiosas e rápidas feitas pelo Metrópoles no Festival Na Praia 2025. Mas, será que o autor do hit “Tipo Gin” falou sobre tudo mesmo?
É possível descobrir assistindo o novo quadro do portal, o Pergunta na Lata, feito em parceria com a marca Natura e encabeçado pelas jornalistas Vanessa Oliveira e Brenna Farias, que ficam frente a frente com as principais atrações do festival.
Leia também
-
Pergunta na Lata com as cantoras Joelma e Taty Girl
-
Pergunta na Lata com Nando Reis
-
Pergunta na Lata com o cantor Grelo
-
Pergunta na Lata com Léo Foguete e Felipe Amorim
Confira o Pergunta na Lata com Kevin o Chris:
Ver essa foto no Instagram
O Metrópoles é parceiro oficial do Na Praia Festival, uma imersão vibrante onde música, experiência e propósito se encontram. De 27 de junho a 14 de setembro, mais de 100 shows ocuparão o complexo, mergulhado na cultura italiana, em uma temporada inesquecível.
Então, quem será o próximo a responder… Na Lata? Acompanhe no @metropoles, porque a qualquer momento o time estará de volta com novidades no Pergunta na Lata.