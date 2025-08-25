25/08/2025
Universo POP
Pergunta na Lata com o cantor Kevin o Chris

Escrito por Metrópoles
pergunta-na-lata-com-o-cantor-kevin-o-chris

O cantor Kevin o Chris esteve em Brasília e aproveitou para responder perguntas curiosas e rápidas feitas pelo Metrópoles no Festival Na Praia 2025. Mas, será que o autor do hit “Tipo Gin” falou sobre tudo mesmo?

É possível descobrir assistindo o novo quadro do portal, o Pergunta na Lata, feito em parceria com a marca Natura e encabeçado pelas jornalistas Vanessa Oliveira e Brenna Farias, que ficam frente a frente com as principais atrações do festival.

Confira o Pergunta na Lata com Kevin o Chris:

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Metrópoles (@metropoles)

Metrópoles é parceiro oficial do Na Praia Festival, uma imersão vibrante onde música, experiência e propósito se encontram. De 27 de junho a 14 de setembro, mais de 100 shows ocuparão o complexo, mergulhado na cultura italiana, em uma temporada inesquecível.

Então, quem será o próximo a responder… Na Lata? Acompanhe no @metropoles, porque a qualquer momento o time estará de volta com novidades no Pergunta na Lata.

