Perícia sobre Zambelli: “Condições de saúde compatíveis com a prisão”

Roma – Em decisão por manter presa a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) no Instituto Penitenciário de Rebibbia, na periferia de Roma, a Justiça italiana destacou que o perito judicial nomeado pelo Tribunal de Roma concluiu que a parlamentar não apresenta quadro de saúde que justifique a revogação da prisão preventiva.

“As condições de saúde de Zambelli de Oliveira foram consideradas compatíveis com a prisão, conforme relatório pericial, descartando a necessidade de uma medida menos restritiva”, detalhou a Justiça italiana.

A decisão desta quinta- feira (28/8) levou em conta, ainda, o risco de tentativa de fuga por parte da parlamentar.

O laudo rebateu ponto a ponto os argumentos da defesa:

Depressão: sem indícios de risco de automutilação. Sintomas controlados com medicação e acompanhamento psiquiátrico.

sem indícios de risco de automutilação. Sintomas controlados com medicação e acompanhamento psiquiátrico. Taquicardia e quedas de pressão: considerados estáveis, sob tratamento farmacológico.

considerados estáveis, sob tratamento farmacológico. Síndrome de Ehlers-Danlos: avaliada como não grave o suficiente para constituir uma condição com risco de vida.

avaliada como não grave o suficiente para constituir uma condição com risco de vida. Diverticulose: monitorada, com atendimento médico disponível em caso de crises.

O avaliador especificou que o exame de perícia médica não revelou qualquer sinal de deterioração orgânica ou condição que comprometesse as funções corporais ou o prognóstico vital.

Zambelli está presa na Itália desde 29 de julho, depois de ficar quase um mês foragida da Justiça brasileira.

Na última quinta-feira (22/8), por 9 a 2, o Supremo Tribunal Federal (STF) condenou Zambelli a 5 anos e 3 meses de prisão em regime semiaberto, além da perda do mandato, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal.

Ela foi acusada de perseguir, armada, o jornalista Luan Araújo, apoiador do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Essa é a segunda condenação de Zambelli por um colegiado do STF. Na primeira, Zambelli foi condenada pela Primeira Turma a 10 anos e oito meses de prisão.

A decisão se baseou na participação da parlamentar na invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2023, e na inserção de documentos falsos na plataforma.

Os familiares e a defesa de Zambelli alegam que a deputada tem pelo menos 10 doenças. Os advogados da parlamentar chegaram a contratar uma perícia médica — realizada de forma paralela à solicitada pela Justiça italiana.

Conforme apurou o Metrópoles, o documento tem quase 90 páginas. O objetivo era comprovar que o estado de saúde da parlamentar está comprometido, e até mesmo agravado, após a detenção, e que ela não poderia permanecer presa.