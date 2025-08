Perseguição com helicóptero e barcos termina com prisão por pesca ilegal no rio Madeira

Um homem foi preso nesta quinta-feira (31) após uma perseguição envolvendo um helicóptero da Polícia Militar Ambiental (BPA), em Porto Velho (RO). Ele foi flagrado pescando com redes do tipo malhadeira em um trecho proibido do rio Madeira. Imagens de dentro do helicóptero e dos moradores que viram a ação da margem do rio, registraram o momento.