Perseguição tem tiros, atropelamentos e 160 kg de drogas apreendidas

Uma perseguição na BR-116, na noite de quinta-feira (21), envolveu tiros contra o fugitivo, dois atropelamentos e acabou com 160 kg de drogas apreendidas pelas autoridades. O caso aconteceu em Lavrinhas, interior de São Paulo, na altura do km 18 da rodovia, no sentido Rio de Janeiro.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes de uma unidade operacional deram ordem de parada a um veículo, que desobedeceu e jogou o carro em direção aos policiais. Na tentativa de impedir o ataque, os agentes atiraram contra os pneus do veículo, mas um policial acabou atingido.
Ação começou em uma unidade operacional de Lavrinhas, interior de São Paulo
O motorista desrespeitou uma ordem de parada, jogou o carro contra os agentes e fugiu
O criminoso bateu o carro e continuou a fuga a pé, mas foi atropelado por outro veículo
No carro do criminoso, os policiais encontraram seis sacos com 160 kg de cocaína, além de 50 litros de uma substância utilizada para refinar drogas
Após aproximadamente 3 km de perseguição na rodovia Presidente Dutra, o criminoso bateu o carro e fugiu a pé pela pista, mas foi atropelado por um veículo não identificado. O agente sofreu lesões nos braços e nas pernas, além de duas fraturas no pé direito, enquanto o fugitivo sofreu “lesões moderadas”, segundo a PRF.
No veículo, os policiais encontraram seis sacos com 160 kg de cocaína, além de 50 litros de uma substância utilizada para refinar drogas.
Prisão simultânea
- Em outro ponto da BR-116, a Polícia Militar (PM) abordou um veículo apontado como possível comparsa do fugitivo.
- Esse segundo motorista já havia sido preso pela PRF em Minas Gerais em 2019, quando também fugiu da fiscalização.
- Na ocasião, os agentes encontraram 50 kg de maconha e 20 kg de pasta base de cocaína com ele.
- Os dois motoristas e o criminoso que estava no banco do passageiro do segundo carro foram encaminhados à Polícia Federal em Cruzeiro, interior paulista.