Perseguição tem tiros, atropelamentos e 160 kg de drogas apreendidas

Uma perseguição na BR-116, na noite de quinta-feira (21), envolveu tiros contra o fugitivo, dois atropelamentos e acabou com 160 kg de drogas apreendidas pelas autoridades. O caso aconteceu em Lavrinhas, interior de São Paulo, na altura do km 18 da rodovia, no sentido Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes de uma unidade operacional deram ordem de parada a um veículo, que desobedeceu e jogou o carro em direção aos policiais. Na tentativa de impedir o ataque, os agentes atiraram contra os pneus do veículo, mas um policial acabou atingido.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Ação começou em uma unidade operacional de Lavrinhas, interior de São Paulo

Divulgação/PRF 2 de 4

O motorista desrespeitou uma ordem de parada, jogou o carro contra os agentes e fugiu

Divulgação/PRF 3 de 4

O criminoso bateu o carro e continuou a fuga a pé, mas foi atropelado por outro veículo

Divulgação/PRF 4 de 4

No carro do criminoso, os policiais encontraram seis sacos com 160 kg de cocaína, além de 50 litros de uma substância utilizada para refinar drogas

Divulgação/PRF

Após aproximadamente 3 km de perseguição na rodovia Presidente Dutra, o criminoso bateu o carro e fugiu a pé pela pista, mas foi atropelado por um veículo não identificado. O agente sofreu lesões nos braços e nas pernas, além de duas fraturas no pé direito, enquanto o fugitivo sofreu “lesões moderadas”, segundo a PRF.

No veículo, os policiais encontraram seis sacos com 160 kg de cocaína, além de 50 litros de uma substância utilizada para refinar drogas.

Leia também

Prisão simultânea