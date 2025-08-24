24/08/2025
Universo POP
Paola Carosella se pronuncia sobre polêmica com Blogueirinha: “Quais são os limites do humor?”
Amazonense ex-empresária de Gabriela Spanic acusa atriz de ‘A Usurpadora’ de agressão e perseguição
Luan Pereira fala pela 1ª vez sobre confusão envolvendo Dado Dolabella
Luana Piovani se pronuncia após notícias de suposta agressão envolvendo Dado e Wanessa 
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio
Ex-BBB Beatriz Reis revela que continua virgem e diz esperar “momento certo”
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa
Esposa de cantor sertanejo é investigada por lavar R$ 3 milhões do PCC
Virginia quebra o silêncio sobre ligação polêmica para Neymar

Pescador é ferido a tiros por membros de facção criminosa às margens do Rio Acre, em Rio Branco

Caso ocorreu no final da tarde deste domingo (24), no bairro Preventório

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Sóstenes Carneiro Ponciano, de 46 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio no final da tarde deste domingo (24), enquanto pescava às margens do Rio Acre, nas proximidades da Travessa Hericó Veríssimo, no bairro Preventório, em Rio Branco.

Pescador é ferido a tiros por membros de facção criminosa às margens do Rio Acre, em Rio Branco. Foto: ContilNet

Segundo familiares, Sóstenes costuma pescar com frequência no Rio Acre. Ele relatou que é comum integrantes de facções do bairro Cidade Nova realizarem disparos em direção às regiões do Preventório e também do Papoco. Desta vez, porém, os criminosos atravessaram o rio — que está com o nível baixo — armados com uma espingarda e ordenaram que a vítima soltasse o terçado utilizado na pescaria.

O pescador se recusou a entregar a ferramenta, afirmando que não fazia parte de facção criminosa e que não concordava com a forma como estava sendo abordado. Diante da negativa, um dos bandidos efetuou um disparo com a espingarda, atingindo a perna esquerda de Sóstenes. O tiro, disparado a menos de dois metros de distância, quebrou o osso da perna devido à força do impacto. Após a ação, os criminosos retornaram pelo rio e fugiram em direção ao 2º Distrito.

Familiares ouviram o disparo, correram até a margem e encontraram Sóstenes pedindo socorro. Em seguida, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado prestou os primeiros atendimentos, estabilizou a vítima e a levou às pressas ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde dele é considerado estável.

Caso ocorreu no final da tarde deste domingo (24), no bairro Preventório. Foto: ContilNet

O bairro Preventório é apontado como área de influência de facções criminosas. Por esse motivo, a Polícia Militar não foi acionada e não houve registro formal do caso pelas forças de segurança. A Polícia Civil, por meio da Equipe de Pronto Emprego (EPE), ligada à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), também não foi comunicada, e a ocorrência corre o risco de não ser investigada.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.