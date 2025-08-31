Pescador flagra cardume gigante no Rio Araguaia. Vídeo

Circula nas redes sociais um vídeo impressionante que mostra a migração de centenas de peixes no rio Araguaia, próximo ao povoado de Landi, em Nova Crixás (GO).

O “cardume gigante” foi flagrado pelo perfil PescaViúva, do pescador Weder Oliveira. Publicado na última sexta-feira (29/8), o vídeo acumula 540 mil visualizações.

“Muita gente achou que era IA [inteligência artificial], muita gente falou que era girino, mas foi não. Foi real. Fui eu que fiz [as imagens] com o drone”, disse o pescador.

Confira o vídeo:

Internautas se mostraram impressionados com a quantidade de peixes. “A imagem mais linda que o ser humano pode presenciar”, escreveu uma seguidora.

“Por isso que eu não pego nada. Os peixes foram ‘tudo’ para um lugar só”, brincou outro.