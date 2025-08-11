Pescadores se deparam com sucuri gigante durante pescaria e registram momento; ASSISTA

Durante uma pescaria, integrantes do perfil Pescador Criativo Oficial viveram uma experiência que poucos gostariam de presenciar de perto: um encontro com uma sucuri de proporções impressionantes. O momento foi registrado em vídeo e rapidamente chamou atenção nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ouvir a reação dos pescadores ao perceberem o tamanho do animal. “Olha o tamanho dela”, diz um deles, visivelmente surpreso. Outro relata como identificaram a presença da cobra: “A gente viu lá do outro lado um negócio brilhar, e a gente ficou na dúvida se era ou não uma sucuri. É uma ‘lapa’ de uma sucuri”.

O vídeo mostra a serpente descansando próxima à água, sem demonstrar comportamento agressivo, enquanto os pescadores mantêm uma distância segura.