Pescadores se deparam com sucuri gigante durante pescaria e registram momento; ASSISTA

Encontro inusitado com uma das maiores cobras do mundo foi registrado pelo perfil Pescador Criativo Oficial

Durante uma pescaria, integrantes do perfil Pescador Criativo Oficial viveram uma experiência que poucos gostariam de presenciar de perto: um encontro com uma sucuri de proporções impressionantes. O momento foi registrado em vídeo e rapidamente chamou atenção nas redes sociais.

Encontro inusitado com uma das maiores cobras do mundo foi registrado pelo perfil Pescador Criativo Oficial/Foto: Redes Sociais

Nas imagens, é possível ouvir a reação dos pescadores ao perceberem o tamanho do animal. “Olha o tamanho dela”, diz um deles, visivelmente surpreso. Outro relata como identificaram a presença da cobra: “A gente viu lá do outro lado um negócio brilhar, e a gente ficou na dúvida se era ou não uma sucuri. É uma ‘lapa’ de uma sucuri”.

O vídeo mostra a serpente descansando próxima à água, sem demonstrar comportamento agressivo, enquanto os pescadores mantêm uma distância segura.

