Pescaria farta: pescador fisga caparari com mais de 20 kg em rio no interior do Acre

Uma pescaria entre amigos realizada no último final de semana nas águas do rio Caeté, em Sena Madureira, rendeu bons resultados. Em determinado momento, utilizando uma tarrafa pequena, eles conseguiram fisgar um caparari grande que pesou mais de 20 quilos.

De acordo com o comerciante “Popó”, a captura do peixe se deu abaixo da boca do igarapé São Pedro. “Quando foi dado o lance de tarrafa, ele saiu levando a tarrafa com tudo, até que conseguiram embarcar o peixe na canoa. Muita fartura”, comentou.

Nessa época do ano, o nível das águas do rio Caeté está baixo, o que facilita a atividade pesqueira na região.

Nos finais de semana, a presença dos moradores no rio é constante. Além do caparari, o grupo de amigos conseguiu capturar outras espécies.