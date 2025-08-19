19/08/2025
Universo POP
Influenciadora brasileira mostra carne a mais de 200 dólares nos EUA: ‘Dobrou de preço’
Série de ‘Harry Potter’ da HBO escala irmãos Weasley; veja elenco
Ligação de Virginia para Neymar de madrugada revoltou Bruna Biancardi
Bruna Biancardi ignora polêmica e faz post após Amanda Kimberlly expor conversa
Receita brasileira de pirão é eleita um dos 10 melhores pratos do mundo
Coluna da Beth: sob encanto e elegância, Wolney Paiva e Lene Holanda dizem ‘sim’ no Terra Verde; VEJA FOTOS
Marília Mendonça tem material para 20 anos de lançamentos, diz empresário
Pen drive com gravações de Marília Mendonça é alvo de disputa judicial
Amanda Kimberlly se pronuncia e expõe conversa com Bruna Biancardi
Marina Ruy Barbosa surge pela primeira vez como Suzane von Richthofen em nova série

Pesquisa da TV Gazeta mostra Alan Rick liderando em todos os cenários a disputa pelo Governo

A amostragem ouviu 800 pessoas entre os dias 16 e 17 de agosto. O nível de confiança é de 95%, e a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A TV Gazeta divulgou nesta terça-feira (19) uma pesquisa realizada pelo instituto Real Time Big Data sobre a disputa ao Governo do Acre em 2026.

Na pesquisa espontânea, em que o nome dos políticos não é citado, o atual governador Gladson Cameli (que não poderá disputar a reeleição) aparece liderando com 3%. Alan Rick surge em segundo lugar, com 2%. Jorge Viana, Mailza Assis e Tião Bocalom registraram 1% cada. Outros nomes somaram 2%; votos nulos/brancos chegaram a 10%; e 80% não souberam ou não responderam.

Na pesquisa estimulada, três cenários foram testados. No primeiro, Alan Rick lidera com 44%; Mailza aparece com 18%; André Kamai, 5%; Thor Dantas, 4%; votos nulos/brancos, 8%; e 21% não souberam ou não responderam.

Senador Alan Rick/Foto: Reprodução

No segundo cenário, Alan Rick aparece com 38%; Tião Bocalom, 27%; André Kamai, 5%; Thor Dantas, 4%; votos nulos/brancos, 8%; e 18% não souberam ou não responderam.

No terceiro cenário, Alan Rick novamente lidera com 35%; Bocalom aparece com 23%; Mailza Assis, 14%; André Kamai, 5%; Thor Dantas, 4%; votos nulos/brancos, 6%; e 13% não souberam ou não responderam.

A amostragem ouviu 800 pessoas entre os dias 16 e 17 de agosto. O nível de confiança é de 95%, e a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.