Pesquisa da TV Gazeta mostra Alan Rick liderando em todos os cenários a disputa pelo Governo

A TV Gazeta divulgou nesta terça-feira (19) uma pesquisa realizada pelo instituto Real Time Big Data sobre a disputa ao Governo do Acre em 2026.

Na pesquisa espontânea, em que o nome dos políticos não é citado, o atual governador Gladson Cameli (que não poderá disputar a reeleição) aparece liderando com 3%. Alan Rick surge em segundo lugar, com 2%. Jorge Viana, Mailza Assis e Tião Bocalom registraram 1% cada. Outros nomes somaram 2%; votos nulos/brancos chegaram a 10%; e 80% não souberam ou não responderam.

Na pesquisa estimulada, três cenários foram testados. No primeiro, Alan Rick lidera com 44%; Mailza aparece com 18%; André Kamai, 5%; Thor Dantas, 4%; votos nulos/brancos, 8%; e 21% não souberam ou não responderam.

No segundo cenário, Alan Rick aparece com 38%; Tião Bocalom, 27%; André Kamai, 5%; Thor Dantas, 4%; votos nulos/brancos, 8%; e 18% não souberam ou não responderam.

No terceiro cenário, Alan Rick novamente lidera com 35%; Bocalom aparece com 23%; Mailza Assis, 14%; André Kamai, 5%; Thor Dantas, 4%; votos nulos/brancos, 6%; e 13% não souberam ou não responderam.

A amostragem ouviu 800 pessoas entre os dias 16 e 17 de agosto. O nível de confiança é de 95%, e a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.