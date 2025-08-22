22/08/2025
Pesquisa da Ufac mostra queda no preço da carne em Rio Branco; açougues lideram melhores ofertas

Em Rio Branco, a pesquisa apontou uma redução média nos preços em relação a julho

Uma pesquisa realizada entre os dias 8 e 12 de agosto pelo PET Economia, da Universidade Federal do Acre (Ufac), revela que os açougues continuam oferecendo preços de carnes mais baixos do que os supermercados em Rio Branco e Assis Brasil. O estudo analisou 65 estabelecimentos e acompanhou a variação de preços de 12 tipos de cortes, além da cartela de ovos.

O balanço é feito mensalmente pelo PET Economia/Foto: ContilNet

Os dados mostram uma diferença relevante de preços entre os municípios. Em Rio Branco, a picanha foi encontrada, em média, por R$63,51, enquanto em Assis Brasil o preço médio era de R$58,75. A mesma lógica se repete em outros cortes: o filé custava em média R$62,34 na capital contra R$49,62 em Assis Brasil, e o músculo era vendido por R$27,38 e R$20,00, respectivamente.

Em Rio Branco, a pesquisa apontou uma redução média nos preços em relação a julho. Alguns cortes tiveram quedas significativas, beneficiando o consumidor.

Os cortes de carne e ovos com maior queda em Rio Branco são: Fígado, -18,95%; Ovos, -6,03%; Filé -3,99%; e Picanha, -3,29%

Por outro lado, alguns itens tiveram um leve aumento de preço, como a fraldinha, com alta de 2,59%, e o patinho, que subiu 2,46%.

Confira as variações:

