Pessoas em situação de rua incendeiam prédio abandonado em Rio Branco; veja o vídeo

Um prédio abandonado foi incendiado na noite desta quinta-feira (28), na Rua Alagoas, bairro Bosque, em Rio Branco. O imóvel, que costuma ser utilizado como abrigo por pessoas em situação de rua, foi tomado pelas chamas por volta das 18h30.

De acordo com moradores da região, o fogo teria sido provocado por um grupo de moradores de rua que, após atear as chamas, deixou o local rapidamente. Há suspeita de que uma desavença entre eles possa ter motivado o incêndio.

O Corpo de Bombeiros do 1º Batalhão foi acionado e conseguiu controlar as chamas, evitando que o fogo se alastrasse e garantindo a segurança dos moradores da vizinhança.

O prédio abandonado fica em frente ao Hospital da Criança. A fumaça densa e tóxica chegou a preocupar quem passava pela região, já que poderia trazer riscos à saúde, principalmente de crianças e pacientes internados.

Apesar do susto, não houve registro de feridos.

Veja o vídeo: