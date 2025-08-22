PF cumpre mandados de prisão e bloqueia mais de R$ 70 milhões na divisa do Acre com o AM

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (22) a Operação Smoke II, que investiga crimes ambientais e de grilagem de terras públicas no município de Boca do Acre, no Amazonas. A ação é a segunda fase de um inquérito que apura desmatamento ilegal, falsificação de documentos e exploração clandestina de áreas destinadas à pecuária.

Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, um de prisão preventiva e medidas de sequestro de bens e valores que somam mais de R$ 70 milhões. As ordens foram expedidas pela 7ª Vara Federal Ambiental e Agrária da Seção Judiciária do Amazonas.

Segundo as investigações, o grupo criminoso atuava de forma organizada e contínua há anos, promovendo o desmatamento de mais de 900 hectares de floresta nativa, seguido de queimadas ilegais para abrir espaço ao pasto e introdução de rebanhos bovinos.

A apuração também aponta que os envolvidos utilizavam laranjas, contratos simulados e falsificação de documentos para tentar dar aparência de legalidade às áreas ocupadas. Informações falsas eram inseridas em sistemas oficiais para legitimar a posse e blindar os verdadeiros responsáveis, em um esquema voltado a mascarar a grilagem de terras da União.

Além do dano ambiental, a PF destaca que o esquema causava prejuízo à sociedade e buscava criar cadeias documentais fraudulentas para escapar de punições administrativas e criminais.