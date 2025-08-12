A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (12), a Operação Terra Grabber para combater uma organização criminosa suspeita de invadir áreas públicas, promover desmatamento ilegal e comercializar irregularmente terrenos localizados dentro da Reserva Extrativista Chico Mendes, no Acre.

De acordo com as investigações, o grupo também mantinha criação de gado em áreas desmatadas da unidade de conservação. Para dar aparência de legalidade às negociações, os suspeitos utilizavam contratos e documentos falsificados.

O caso começou a ser investigado após o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) encaminhar denúncias à PF. As apurações apontaram que os envolvidos se organizavam de forma estruturada, usando ameaças contra moradores tradicionais e falsificação de documentos para ocupar as áreas.

A Polícia Federal identificou ainda movimentações bancárias suspeitas ligadas ao esquema. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal no Estado do Acre, objetivando colher mais provas em relação aos fatos investigados e respectivos autores.