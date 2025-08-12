12 de agosto de 2025
PF deflagra operação e desmonta rede criminosa que lucrava com terras na Resex Chico Mendes

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal no Estado do Acre, objetivando colher mais provas em relação aos fatos investigados e respectivos autores

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (12), a Operação Terra Grabber para combater uma organização criminosa suspeita de invadir áreas públicas, promover desmatamento ilegal e comercializar irregularmente terrenos localizados dentro da Reserva Extrativista Chico Mendes, no Acre.

WhatsApp Image 2024-11-06 at 12.05.24.jpeg

PF deflagra operação para combater crimes contra a Reserva Extrativista Chico Mendes/Foto: Reprodução

De acordo com as investigações, o grupo também mantinha criação de gado em áreas desmatadas da unidade de conservação. Para dar aparência de legalidade às negociações, os suspeitos utilizavam contratos e documentos falsificados.

O caso começou a ser investigado após o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) encaminhar denúncias à PF. As apurações apontaram que os envolvidos se organizavam de forma estruturada, usando ameaças contra moradores tradicionais e falsificação de documentos para ocupar as áreas.

A Polícia Federal identificou ainda movimentações bancárias suspeitas ligadas ao esquema. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal no Estado do Acre, objetivando colher mais provas em relação aos fatos investigados e respectivos autores.

ContilNet Notícias

