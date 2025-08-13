13 de agosto de 2025
A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (13), a Operação Centrália para desarticular um esquema de crimes ambientais que resultou em um incêndio de grandes proporções na zona rural de Boca do Acre, no Amazonas. A ação cumpriu mandados de busca e apreensão tanto no município amazonense quanto em Rio Branco, no Acre.

PF investiga incêndio criminoso que destruiu mais de 480 hectares na Amazônia e cumpre mandados no Acre. Foto: Reprodução

Segundo as investigações, as chamas devastaram mais de 480 hectares, área superior a 450 campos de futebol, provocando prejuízos ambientais estimados em R$ 35 milhões. Laudos periciais apontam que a área, alvo de constantes desmatamentos, estava sendo preparada para criação de pastagens voltadas à pecuária, sem qualquer licença dos órgãos competentes.

A PF identificou que o incêndio foi provocado de forma intencional, causando severos impactos à vegetação nativa. “Diante da magnitude do dano e da reincidência, a Justiça Federal determinou o sequestro de bens móveis e imóveis, bem como o bloqueio de contas bancárias dos investigados, visando garantir recursos para a recomposição da área degradada e a reparação do dano ambiental”, apontou a PF em nota.

A operação reforça o combate a crimes ambientais na Amazônia, em um período crítico de aumento das queimadas e pressões sobre a floresta.

