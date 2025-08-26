PGR recomenda policiamento em tempo integral na casa de Bolsonaro

A PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifestou na noite desta segunda-feira (25) favorável ao reforço policial na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para evitar fuga e garantir o cumprimento das medidas cautelares.

Ainda nesta segunda, a PF (Polícia Federal) pediu ao STF (Supremo Tribunal Federal) o reforço policial na casa de Bolsonaro por considerar uma possibilidade de fuga e refúgio na Embaixada dos Estados Unidos.

“Parece ao Ministério Público Federal de bom alvitre que se recomende formalmente à polícia que destaque equipes de prontidão em tempo integral para que se efetue o monitoramento em tempo real das medidas de cautela adotadas”, diz a PGR na manifestação.

Segundo o procurador-geral da República, Paulo Gonet, o policiamento deve ser feito com discrição, sem invadir a privacidade do domicílio do réu nem causar perturbações aos vizinhos.

A PGR recomenda que as ações de força policial sejam conduzidas com eficácia na fiscalização, mas sempre respeitando os limites legais e evitando qualquer tipo de excesso ou abuso.

O ofício da PF encaminhado ao Supremo é assinado pelo diretor-geral Andrei Rodrigues e foi elaborado após um pedido do deputado federal Lindbergh Farias (RJ), líder do PT na Câmara.

Segundo a PF, os investigadores tomaram conhecimento de informações sobre risco de fuga do ex-presidente que seria uma “possibilidade de tentativa de evasão para o interior da Embaixada dos Estados Unidos da América — e posteriormente solicitar asilo político — situada a aproximadamente dez minutos de seu domicílio em Brasília”.

A PGR ainda deve se manifestar sobre os esclarecimentos apresentados pela defesa de Bolsonaro e o relatório da PF que apontou indício de fuga do ex-presidente.