26/08/2025
Universo POP
“Guerreiras do K-Pop” se torna o filme mais assistido da Netflix
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce
Tamanho de pênis preferido das mulheres surpreende; descubra
Junior Lima relembra perrengues financeiros em carreira com Sandy
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce, do Kansas City Chiefs
Luan Pereira manda indireta após confusão com Dado Dolabella: “Voltar com ex”
Mãe de fisiculturista que espancou namorada acionou polícia após fuga do filho
Tá rolando? Duda Guerra quebra silêncio após flagra com caçula de Faustão
Modelo brasileiro é encontrado morto em piscina privativa de hotel na Grécia
Guerra pela herança! Filhos de Cid Moreira acusam viúva de fraude e testamento falso

PGR tem 5 dias para analisar indiciamento de Bolsonaro e Eduardo

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
pgr-tem-5-dias-para-analisar-indiciamento-de-bolsonaro-e-eduardo


Logo Agência Brasil

A Procuradoria-Geral da República (PGR) tem até a próxima segunda-feira, dia 1° de setembro, para se manifestar sobre o relatório da Polícia Federal (PF) que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), no inquérito do tarifaço do Estados Unidos contra o Brasil. 

O prazo também vale para a procuradoria avaliar a manutenção da prisão domiciliar de Bolsonaro e os argumentos apresentados pelos advogados para negar o descumprimento das medidas cautelares que proíbem o ex-presidente de acessar suas redes sociais e perfis de terceiros, além das explicações sobre o pedido de asilo político à Argentina encontrado no celular de Bolsonaro durante uma busca e apreensão da Polícia Federal (PF).

Notícias relacionadas:

O período para manifestação da PGR terminaria na manhã desta quarta-feira (27), mas foi ampliado pelo ministro. Dessa forma, a procuradoria tem mais cinco dias para emitir o parecer sobre as questões.

A ampliação do prazo foi definida na decisão na qual Moraes determinou que a Polícia Penal do Distrito Federal realize a vigilância integral da casa do ex-presidente. 

O monitoramento foi autorizado após o ministro receber uma cópia do pedido inicial, que foi protocolado pelo deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ). Segundo o parlamentar, o aumento da vigilância é necessário para garantir a “aplicação da lei penal” e evitar fuga. 

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.