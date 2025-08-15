PIS/Pasep: pagamento do abono salarial vai até esta sexta

O abono salarial PIS/Pasep 2025, referente ao ano-base 2023, terá um novo pagamento nesta sexta-feira (15). Desta vez, o benefício será destinado aos trabalhadores que nasceram nos meses de novembro e dezembro. Os valores, que podem chegar a um salário-mínimo, ficarão disponíveis para saque até o dia 29 de dezembro de 2025.

Quem tem direito ao benefício?

Para ter acesso ao benefício, o trabalhador deve:

Estar cadastrado no PIS/Pasep ou CNIS há, no mínimo, cinco anos.

Ter trabalhado para empregadores que contribuem para o PIS ou Pasep.

Ter recebido até dois salários-mínimos médios de remuneração mensal em 2023.

Ter exercido atividade remunerada por, pelo menos, 30 dias em 2023.

Ter os dados corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou no eSocial.

O calendário de pagamento de 2025 é unificado, tanto para trabalhadores da iniciativa privada como para servidores públicos, e o recebimento é feito de acordo com o mês de nascimento do beneficiário.

Como consultar?

É possível consultar o banco, data e valores do benefício pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital e pelo portal gov.br. Os trabalhadores do setor privado também podem usar os aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem.

