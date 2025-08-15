PIS/Pasep: pagamento do abono salarial vai até esta sexta

O abono salarial PIS/Pasep 2025, referente ao ano-base 2023, terá um novo pagamento nesta sexta-feira (15). Desta vez, o benefício será destinado aos trabalhadores que nasceram nos meses de novembro e dezembro. Os valores, que podem chegar a um salário-mínimo, ficarão disponíveis para saque até o dia 29 de dezembro de 2025.
Quem tem direito ao benefício?
Para ter acesso ao benefício, o trabalhador deve:
- Estar cadastrado no PIS/Pasep ou CNIS há, no mínimo, cinco anos.
- Ter trabalhado para empregadores que contribuem para o PIS ou Pasep.
- Ter recebido até dois salários-mínimos médios de remuneração mensal em 2023.
- Ter exercido atividade remunerada por, pelo menos, 30 dias em 2023.
- Ter os dados corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou no eSocial.
O calendário de pagamento de 2025 é unificado, tanto para trabalhadores da iniciativa privada como para servidores públicos, e o recebimento é feito de acordo com o mês de nascimento do beneficiário.
Como consultar?
É possível consultar o banco, data e valores do benefício pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital e pelo portal gov.br. Os trabalhadores do setor privado também podem usar os aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem.
Fonte: Metrópoles
Redigido por Contilnet.