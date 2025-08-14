PL dos motoristas de app: Câmara instala comissão na próxima terça

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para terça-feira (19/8) a instalação da comissão especial que analisará o Projeto de Lei Complementar (PLP) que regulamenta o trabalho em aplicativos de transporte, como a Uber.

A data foi anunciada no Diário Oficial da Casa nesta quarta-feira (13/8).

Saiba quem são os integrantes da comissão:

Capitão Alberto Neto (PL-AM) – titular; suplente: sem indicação

(PL-AM) – titular; suplente: sem indicação Daniel Agrobom (PL-GO) – titular; suplente: sem indicação;

(PL-GO) – titular; suplente: sem indicação; Joaquim Passarinho (PL-PA) – titular; suplente: sem indicação;

(PL-PA) – titular; suplente: sem indicação; Fernando Coelho Filho (União-PE) – titular; Dr. Fernando Máximo (União-RO) – suplente;

(União-PE) – titular; Dr. Fernando Máximo (União-RO) – suplente; Maurício Carvalho (União-RO) – titular; suplente: sem indicação;

(União-RO) – titular; suplente: sem indicação; Hildo Rocha (MDB-MA) – titular; suplente: sem indicação;

(MDB-MA) – titular; suplente: sem indicação; Ribamar Silva (PSD-SP) – titular; Domingos Neto (PSD-CE) – suplente;

(PSD-SP) – titular; Domingos Neto (PSD-CE) – suplente; Augusto Coutinho (Republicanos-PE) – titular; Márcio Marinho (Republicanos-BA) – suplente;

(Republicanos-PE) – titular; Márcio Marinho (Republicanos-BA) – suplente; Any Ortiz (Cidadania-RS) – titular; suplente: sem indicação;

(Cidadania-RS) – titular; suplente: sem indicação; Beto Pereira (PSDB-MS) – suplente; titular: sem indicação;

(PSDB-MS) – suplente; titular: sem indicação; Leo Prates (PDT-BA) – titular; Josenildo (PDT-AP) – suplente;

(PDT-BA) – titular; Josenildo (PDT-AP) – suplente; Lucas Ramos (PSB-PE) – titular; Pedro Campos (PSB-PE) – suplente;

(PSB-PE) – titular; Pedro Campos (PSB-PE) – suplente; Áureo Ribeiro (Solidariedade-RJ) – titular; suplente: sem indicação;

(Solidariedade-RJ) – titular; suplente: sem indicação; Dr. Frederico (PRD-MG) – suplente; titular: sem indicação;

(PRD-MG) – suplente; titular: sem indicação; Gilson Marques (Novo-SC) – titular; suplente: sem indicação;

(Novo-SC) – titular; suplente: sem indicação; PL : titulares e suplentes sem indicação;

: titulares e suplentes sem indicação; PP : titulares e suplentes sem indicação;

: titulares e suplentes sem indicação; Podemos : titulares e suplentes sem indicação;

: titulares e suplentes sem indicação; Federação PT-PCdoB-PV : titulares e suplentes sem indicação;

: titulares e suplentes sem indicação; Federação PSOL-Rede: titulares e suplentes sem indicação.

Texto de Lula é rejeitado

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentou, em março de 2024, um projeto para regulamentar o setor. A proposta era uma das prioridades do Executivo, mas encontrou resistência do Congresso e das empresas, sendo engavetada.

O texto que terá análise da comissão especial foi apresentado pelo deputado Luiz Gastão (PSD-CE).

