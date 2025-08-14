13 de agosto de 2025
PL dos motoristas de app: Câmara instala comissão na próxima terça

pl-dos-motoristas-de-app:-camara-instala-comissao-na-proxima-terca

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para terça-feira (19/8) a instalação da comissão especial que analisará o Projeto de Lei Complementar (PLP) que regulamenta o trabalho em aplicativos de transporte, como a Uber.

A data foi anunciada no Diário Oficial da Casa nesta quarta-feira (13/8).

Saiba quem são os integrantes da comissão:

  • Capitão Alberto Neto (PL-AM) – titular; suplente: sem indicação
  • Daniel Agrobom (PL-GO) – titular; suplente: sem indicação;
  • Joaquim Passarinho (PL-PA) – titular; suplente: sem indicação;
  • Fernando Coelho Filho (União-PE) – titular; Dr. Fernando Máximo (União-RO) – suplente;
  • Maurício Carvalho (União-RO) – titular; suplente: sem indicação;
  • Hildo Rocha (MDB-MA) – titular; suplente: sem indicação;
  • Ribamar Silva (PSD-SP) – titular; Domingos Neto (PSD-CE) – suplente;
  • Augusto Coutinho (Republicanos-PE) – titular; Márcio Marinho (Republicanos-BA) – suplente;
  • Any Ortiz (Cidadania-RS) – titular; suplente: sem indicação;
  • Beto Pereira (PSDB-MS) – suplente; titular: sem indicação;
  • Leo Prates (PDT-BA) – titular; Josenildo (PDT-AP) – suplente;
  • Lucas Ramos (PSB-PE) – titular; Pedro Campos (PSB-PE) – suplente;
  • Áureo Ribeiro (Solidariedade-RJ) – titular; suplente: sem indicação;
  • Dr. Frederico (PRD-MG) – suplente; titular: sem indicação;
  • Gilson Marques (Novo-SC) – titular; suplente: sem indicação;
  • PL: titulares e suplentes sem indicação;
  • PP: titulares e suplentes sem indicação;
  • Podemos: titulares e suplentes sem indicação;
  • Federação PT-PCdoB-PV: titulares e suplentes sem indicação;
  • Federação PSOL-Rede: titulares e suplentes sem indicação.

Texto de Lula é rejeitado

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentou, em março de 2024, um projeto para regulamentar o setor. A proposta era uma das prioridades do Executivo, mas encontrou resistência do Congresso e das empresas, sendo engavetada.

O texto que terá análise da comissão especial foi apresentado pelo deputado Luiz Gastão (PSD-CE).

