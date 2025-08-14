Planalto Auto Vidros: segurança para sua família com o avançado Sistema ADAS!

O ADAS é um conjunto de tecnologias que utiliza sensores e câmeras inteligentes para monitorar o ambiente ao redor do veículo e garantir a segurança do motorista. Esses sistemas são capazes de detectar obstáculos, realizar frenagens automáticas, corrigir a trajetória do carro e até mesmo ajustar a velocidade, tudo para evitar acidentes antes mesmo de você perceber o risco.

E, para garantir que essa tecnologia de ponta esteja sempre funcionando com máxima precisão, a Planalto Auto Vidros, referência em vidros automotivos no Acre, oferece um box exclusivo para instalação e calibração do sistema ADAS, garantindo que seu carro esteja sempre pronto para rodar com segurança.

A Planalto Auto Vidros e a Revolução na Segurança Automotiva

Com mais de 15 anos de tradição, a Planalto Auto Vidros tem se consolidado como líder no mercado de vidros automotivos no Acre, e, agora, vai além ao oferecer a instalação e calibração do sistema ADAS, algo inédito na região.

A empresa, que sempre foi sinônimo de qualidade e confiança, está mais uma vez à frente das inovações tecnológicas, trazendo aos seus clientes não só produtos de altíssima qualidade, mas também soluções completas para quem quer mais segurança ao dirigir.

Lucas, um dos diretores da Planalto, comenta:



“Nosso compromisso com a segurança sempre foi nosso diferencial. Ao trazer a tecnologia ADAS para nosso portfólio, queremos garantir que nossos clientes estejam ainda mais protegidos nas estradas. A calibração correta desse sistema exige uma precisão que só a nossa estrutura especializada pode oferecer.”



Como Funciona o Sistema ADAS?

O ADAS é composto por uma série de recursos que auxiliam o motorista a evitar acidentes. Através de câmeras e sensores espalhados pelo carro, ele consegue detectar condições de tráfego, identificar objetos, sinalizar mudanças de faixa e até fazer ajustes no veículo de forma autônoma.

Aqui estão alguns dos principais sistemas que o ADAS oferece:

Frenagem Automática de Emergência (AEB): Detecção de obstáculos à frente do carro e frenagem automática para evitar ou minimizar o impacto.

Assistente de Faixa (Lane Assist): Auxilia na manutenção do carro dentro da faixa de rolamento.

Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC): Ajusta automaticamente a velocidade do veículo de acordo com o tráfego à frente.

Monitoramento de Ponto Cego (BSM): Alerta o motorista sobre a presença de veículos no ponto cego.

Esses sistemas, integrados no seu veículo, aumentam significativamente a segurança e proporcionam uma direção mais tranquila e sem imprevistos.

Por que escolher a Planalto Auto Vidros?

Além de ser a maior referência em vidros automotivos no Acre, a Planalto agora se destaca também pela instalação e calibração do sistema ADAS. A empresa conta com equipamentos de última geração e uma equipe altamente especializada, pronta para oferecer os melhores serviços de segurança automotiva.

Ednei, fundador da empresa, reforça:

“A instalação e calibração do sistema ADAS não é apenas uma tendência, mas uma necessidade para quem valoriza a segurança ao dirigir. Temos uma infraestrutura moderna, dedicada exclusivamente a esse serviço, e estamos prontos para entregar o melhor para nossos clientes.”

Visite a Planalto Auto Vidros e garanta sua Segurança!

Com unidades em Rio Branco e Brasiléia, a Planalto Auto Vidros oferece soluções completas para quem busca qualidade, segurança e inovação no cuidado com seu veículo.

Localizações:

Nações Unidas, 1299 – Bosque, Rio Branco

BR-364 – Belo Jardim I, Rio Branco

Marinho Monte, 1650 – Sala 1610, Brasiléia

