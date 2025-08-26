26/08/2025
PM beija Caetano em blitz no DF e brinca: “Que homem cheiroso”

O cantor Caetano Veloso foi beijado por um policial militar durante uma blitz no Distrito Federal.

O artista postou o momento inusitado no Instagram.

Veja:

Caetano fez uma apresentação no Setor de Clubes Sul, em Brasília, no último sábado (23/8), e foi parado junto com a esposa em uma blitz logo após o show.

O policial ficou visivelmente emocionado ao encontrar com Caetano. “Coisa linda, rapaz! Eu posso dar um beijo no senhor?”, perguntou. O cantor concordou com o gesto de carinho.

Após beijo, o policial comemorou: “Que maravilha. Que homem cheiroso”.

Na plataforma X, o antigo Twitter, Caetano comentou: “Brasília sempre me faz sorrir! Já não vejo a hora de voltar para a nossa capital federal! Será que eu volto ainda esse ano pra buscar uma flor do cerrado?”.

