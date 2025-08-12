PM e esposa que estavam desaparecidos são encontrados mortos em motel

O policial militar Jeferson Luiz Sagaz e a companheira dele, a empresária Ana Carolina, foram encontrados sem vida em um motel de São José, na Grande Florianópolis (SC). Os dois, que estavam desaparecidos desde o último domingo (10), foram achados entre a noite de segunda-feira (11) e a madrugada desta terça-feira (12).

Investigação em andamento

De acordo com a Polícia Civil de Santa Catarina, os corpos foram encontrados sem sinais aparentes de violência. As autoridades estão periciando o quarto, o veículo do casal e as câmeras de segurança para investigar o caso.

Ana Carolina era dona de uma esmalteria e Jeferson Luiz Sagaz, de 37 anos, era policial militar. Os dois, naturais de Santa Catarina, deixam uma filha. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte do casal.

Fonte: CNN Brasil

Redigido por Contilnet.