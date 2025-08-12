12 de agosto de 2025
Universo POP
Justiça manda bloquear redes de Hytalo Santos e proíbe contato com menores
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez ficam noivos; relembre a história de amor
Sonia Abrão abre programa chupando chupeta e psicóloga faz alerta
Yudi Tamashiro revela chamado de jesus e anuncia venda de casa e carro
Crise de 3 anos: entenda a polêmica relação de Fiuk e Fábio Jr.
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos

PM e esposa que estavam desaparecidos são encontrados mortos em motel

O policial Jeferson Luiz Sagaz e a empresária Ana Carolina estavam sumidos desde domingo e foram achados sem vida em um quarto de motel

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O policial militar Jeferson Luiz Sagaz e a companheira dele, a empresária Ana Carolina, foram encontrados sem vida em um motel de São José, na Grande Florianópolis (SC). Os dois, que estavam desaparecidos desde o último domingo (10), foram achados entre a noite de segunda-feira (11) e a madrugada desta terça-feira (12).

Policial Militar e companheira foram encontrados mortos em motel • Reprodução/Redes Sociais

Investigação em andamento

De acordo com a Polícia Civil de Santa Catarina, os corpos foram encontrados sem sinais aparentes de violência. As autoridades estão periciando o quarto, o veículo do casal e as câmeras de segurança para investigar o caso.

Ana Carolina era dona de uma esmalteria e Jeferson Luiz Sagaz, de 37 anos, era policial militar. Os dois, naturais de Santa Catarina, deixam uma filha. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte do casal.

Fonte: CNN Brasil

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.