23/08/2025
PM e Exército deflagram operação e prendem dois por tráfico de drogas no interior do Acre

Todas as modalidades de policiamento foram empregadas durante a ação

Na tarde de quinta-feira (22) o 6° Batalhão de Polícia Militar (6° BPM) realizou uma ampla operação em Mâncio Lima, com apoio do Exército Brasileiro, em resposta ao aumento de ações criminosas registradas no município.

Segundo a Polícia Militar, esta é a primeira de uma série de operações planejadas para os municípios do Vale do Juruá/ Foto: Reprodução

A mobilização reuniu efetivo especializado do Batalhão e contou com a participação de mais de 50 policiais militares, além do contingente disponibilizado pelo Exército. Todas as modalidades de policiamento foram empregadas durante a ação.

Como resultado, duas pessoas foram presas pelo crime de tráfico de drogas e uma quantidade significativa de entorpecentes foi apreendida. A operação também recuperou uma motocicleta com restrição de roubo.

A mobilização reuniu efetivo especializado do Batalhão e contou com a participação de mais de 50 policiais militares/ Foto: Reprodução

No trânsito, as fiscalizações registraram 68 autuações, entre elas 13 notificações a condutores não habilitados, 9 remoções de veículos por irregularidades e outras 55 notificações por diferentes infrações.

Segundo a Polícia Militar, esta é a primeira de uma série de operações planejadas para os municípios do Vale do Juruá, reforçando o compromisso das forças de segurança em garantir tranquilidade e proteção à população.

