pm-interrompe-racha-de-carros-de-luxo-e-prende-condutores-em-sp

Um racha de carros de luxo foi interrompido por policiais militares do 4º Batalhão de Policiamento Rodoviário na rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo, na manhã deste domingo (31/8).

Os veículos — uma Mercedes-AMG GLE 63 S Coupé e um Audi R8 V10, avaliados em R$ 1,3 milhão cada — foram apreendidos, e os condutores, presos por disputa de corrida ilegal.

Encontro de carros esportivos

Segundo a Polícia Militar, os agentes estavam em patrulhamento na pista norte da rodovia dos Bandeirantes quando avistaram os veículos esportivos em alta velocidade, o que despertou suspeita de corrida ilegal.

As equipes realizaram cerco coordenado e abordaram os veículos na praça de pedágio do Km 39 Norte da rodovia dos Bandeirantes.

Na abordagem, os condutores afirmaram que eram amigos e que se deslocavam de São Paulo a Jundiaí para um encontro de carros esportivos.

Os suspeitos foram submetidos ao teste do bafômetro, que deu negativo.

Ainda assim, eles receberam voz de prisão pelo crime de disputa de corrida ilegal, previsto no artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e foram conduzidos à Delegacia de Franco da Rocha, onde permaneceram à disposição da Justiça.

Os veículos foram removidos ao pátio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).