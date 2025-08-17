17/08/2025
PM prende casal com mais de 11kg de drogas em apartamento de Rio Branco; saiba mais

Apreensão aconteceu em apartamento no bairro Wanderley Dantas após denúncia anônima

Uma guarnição do Choque da Polícia Militar do Acre (PMAC) prendeu um casal com mais de 11kg de drogas em um apartamento, no bairro Wanderley Dantas, neste domingo (17).

Durante patrulhamento na região, os policiais receberam uma denúncia anônima informando que um homem estaria vendendo drogas em frente a uma residência na travessa João Queiroz. Ao se aproximarem do local, o suspeito tentou fugir, mas foi detido.

Casal foi preso com mais de 11kg de maconha em apartamento no bairro Wanderley Dantas/Foto: Ascom

No interior do imóvel, os militares encontraram grande quantidade de droga, totalizando mais de 11kg de maconha em posse do casal que morava no apartamento. Ambos foram presos e encaminhados à Delegacia Especializada de Flagrantes (Defla) com o material apreendido.

