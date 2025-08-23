PM prende homem por fraude e duplo homicídio em perseguição na BR-040

Policiais militares do Batalhão de Policiamento de Choque (PATAMO) prenderam neste sábado (23/8) Roberto Leles de Oliveira, que estava com dois mandados de prisão por um duplo homicídio, durante uma perseguição no trânsito, que ocorreu na BR-040 em 2006.
Ação policial em parceria com a FICCO-DF (Força de Combate ao Crime Organizado), conseguiu localizar o foragido em Taguatinga (DF). Após a detenção, ele foi levado à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul).
Segundo a denúncia do Ministério Público, Roberto ocupava cargo no setor financeiro da Faculdade Cidade de João Pinheiro (FCJP), em Minas Gerais, e desviava recursos da instituição na época dos fatos.
Mais detalhes:
- Contra Roberto havia um mandado de prisão expedido em 1º de outubro, após decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
- Uma das vítimas, que fazia parte do esquema, escreveu uma carta à diretoria da FCJP detalhando o desvio.
- O denunciante relatou que a fraude foi de cerca de R$ 13 mil para a compra de bens pessoais, como moto, roupas, computadores e um veículo.
- Esses valores foram posteriormente restituídos à faculdade pela família da vítima.
Perseguição e morte
A desavença entre Roberto e Fábio culminou em perseguição na BR-040. Roberto, na condição de perseguidor, teria provocado a manobra que levou o veículo do denunciante a invadir a contramão e colidir frontalmente com uma carreta conduzida por João César Souto, que também morreu em decorrência do acidente.
A coluna Na Mira tenta localizar defesa de Roberto Leles de Oliveira. O espaço segue aberto para posicionamentos.