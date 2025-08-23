23/08/2025
Universo POP
Luana Piovani se pronuncia após notícias de suposta agressão envolvendo Dado e Wanessa 
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio
Ex-BBB Beatriz Reis revela que continua virgem e diz esperar “momento certo”
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa
Esposa de cantor sertanejo é investigada por lavar R$ 3 milhões do PCC
Virginia quebra o silêncio sobre ligação polêmica para Neymar
Quem é o ex-ator pornô e ativista LGBTQIA+ que virou ministro
Paola Carosella e Blogueirinha rompem amizade após polêmica sobre filha da chef
Exclusivo: saiba como terminou a noite de Cariúcha com filho de Gugu

PM prende homem por fraude e duplo homicídio em perseguição na BR-040

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
pm-prende-homem-por-fraude-e-duplo-homicidio-em-perseguicao-na-br-040

Policiais militares do Batalhão de Policiamento de Choque (PATAMO) prenderam neste sábado (23/8) Roberto Leles de Oliveira, que estava com dois mandados de prisão por um duplo homicídio, durante uma perseguição no trânsito, que ocorreu na BR-040 em 2006.

Ação policial em parceria com a FICCO-DF (Força de Combate ao Crime Organizado), conseguiu localizar o foragido em Taguatinga (DF). Após a detenção, ele foi levado à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul).

Segundo a denúncia do Ministério Público, Roberto ocupava cargo no setor financeiro da Faculdade Cidade de João Pinheiro (FCJP), em Minas Gerais, e desviava recursos da instituição na época dos fatos.

Veja imagens: 

3 imagensRoberto sendo levado para a delegaciaMomento da prisãoFechar modal.1 de 3

Roberto Leles de Oliveira, que estava com dois mandados de prisão por um duplo homicídio

Reprodução / Redes sociais2 de 3

Roberto sendo levado para a delegacia

3 de 3

Momento da prisão

Imagem cedida ao Metrópoles

Leia também

Mais detalhes: 

  • Contra Roberto havia um mandado de prisão expedido em 1º de outubro, após decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
  • Uma das vítimas, que fazia parte do esquema, escreveu uma carta à diretoria da FCJP detalhando o desvio.
  • O denunciante relatou que a fraude foi de cerca de R$ 13 mil para a compra de bens pessoais, como moto, roupas, computadores e um veículo.
  • Esses valores foram posteriormente restituídos à faculdade pela família da vítima.

Perseguição e morte

A desavença entre Roberto e Fábio culminou em perseguição na BR-040. Roberto, na condição de perseguidor, teria provocado a manobra que levou o veículo do denunciante a invadir a contramão e colidir frontalmente com uma carreta conduzida por João César Souto, que também morreu em decorrência do acidente.

A coluna Na Mira tenta localizar defesa de Roberto Leles de Oliveira. O espaço segue aberto para posicionamentos.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.