PM prende homem por fraude e duplo homicídio em perseguição na BR-040

Policiais militares do Batalhão de Policiamento de Choque (PATAMO) prenderam neste sábado (23/8) Roberto Leles de Oliveira, que estava com dois mandados de prisão por um duplo homicídio, durante uma perseguição no trânsito, que ocorreu na BR-040 em 2006.

Ação policial em parceria com a FICCO-DF (Força de Combate ao Crime Organizado), conseguiu localizar o foragido em Taguatinga (DF). Após a detenção, ele foi levado à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul).

Segundo a denúncia do Ministério Público, Roberto ocupava cargo no setor financeiro da Faculdade Cidade de João Pinheiro (FCJP), em Minas Gerais, e desviava recursos da instituição na época dos fatos.

Mais detalhes:

Contra Roberto havia um mandado de prisão expedido em 1º de outubro, após decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Uma das vítimas, que fazia parte do esquema, escreveu uma carta à diretoria da FCJP detalhando o desvio.

O denunciante relatou que a fraude foi de cerca de R$ 13 mil para a compra de bens pessoais, como moto, roupas, computadores e um veículo.

Esses valores foram posteriormente restituídos à faculdade pela família da vítima.

Perseguição e morte

A desavença entre Roberto e Fábio culminou em perseguição na BR-040. Roberto, na condição de perseguidor, teria provocado a manobra que levou o veículo do denunciante a invadir a contramão e colidir frontalmente com uma carreta conduzida por João César Souto, que também morreu em decorrência do acidente.

A coluna Na Mira tenta localizar defesa de Roberto Leles de Oliveira. O espaço segue aberto para posicionamentos.