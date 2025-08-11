PMs agridem e dão mata-leão em funcionário de restaurante em SP. Veja

O funcionário de um restaurante no bairro Itaguá, em Ubatuba, no litoral de São Paulo, foi agredido por policiais militares na tarde desse domingo (10/8). Com a camiseta rasgada, em dado momento, o homem recebe um mata-leão de um dos agentes. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), ele teria resistido à abordagem.

Um vídeo, obtido pelo Metrópoles, capturou o episódio. Veja:

﻿

Teria xingado os PMs