PMs agridem e dão mata-leão em funcionário de restaurante em SP. Veja

12 de agosto de 2025
Escrito por Metrópoles
pms-agridem-e-dao-mata-leao-em-funcionario-de-restaurante-em-sp.-veja

O funcionário de um restaurante no bairro Itaguá, em Ubatuba, no litoral de São Paulo, foi agredido por policiais militares na tarde desse domingo (10/8). Com a camiseta rasgada, em dado momento, o homem recebe um mata-leão de um dos agentes. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), ele teria resistido à abordagem.

Um vídeo, obtido pelo Metrópoles, capturou o episódio. Veja:

﻿

Teria xingado os PMs

  • De acordo com a SSP, o homem, de 37 anos, estacionou em um local proibido.
  • Após ser abordado pelos PMs, ele teria discutido com os agentes.
  • Ao xingar os policiais, o homem foi detido.
  • Ele resistiu à abordagem, mas foi contido e encaminhado à delegacia da cidade.
  • Conforme a pasta, os envolvidos foram ouvidos e apresentaram versões diferentes.
  • Agora, as polícias Civil e Militar de Ubatuba investigam o caso, registrado como desacato e resistência.
  • Ao Metrópoles, uma fonte da Polícia Civil do município chamou o episódio de “abuso de autoridade”.

 

