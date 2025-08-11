PMs agridem e dão mata-leão em funcionário de restaurante em SP. Veja

0
O funcionário de um restaurante no bairro Itaguá, em Ubatuba, no litoral de São Paulo, foi agredido por policiais militares na tarde desse domingo (10/8). Com a camiseta rasgada, em dado momento, o homem recebe um mata-leão de um dos agentes. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), ele teria resistido à abordagem.
Um vídeo, obtido pelo Metrópoles, capturou o episódio. Veja:
Teria xingado os PMs
- De acordo com a SSP, o homem, de 37 anos, estacionou em um local proibido.
- Após ser abordado pelos PMs, ele teria discutido com os agentes.
- Ao xingar os policiais, o homem foi detido.
- Ele resistiu à abordagem, mas foi contido e encaminhado à delegacia da cidade.
- Conforme a pasta, os envolvidos foram ouvidos e apresentaram versões diferentes.
- Agora, as polícias Civil e Militar de Ubatuba investigam o caso, registrado como desacato e resistência.
- Ao Metrópoles, uma fonte da Polícia Civil do município chamou o episódio de “abuso de autoridade”.