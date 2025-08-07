Podcast Fala Operacional recebe Sargento Damasceno Júnior no episódio #64

No episódio #64 do podcast Fala Operacional, o convidado da semana é o Sargento do Corpo de Bombeiros Damasceno Júnior, profissional conhecido por sua atuação em missões de salvamento, operações em áreas de risco e preparo técnico de alto nível.

No episódio que acontece nesta quinta-feira (7), às 19h, no canal do Youtube do “Fala Operacional” e do “ContilNet”, o sargento vai compartilhar histórias marcantes da carreira, os desafios enfrentados no cotidiano dos bombeiros militares.

O episódio também vai abordar temas como: treinamentos operacionais extremos, atuação em desastres naturais e áreas remotas, importância da preparação mental e física no serviço, além de experiências que moldaram sua carreira.

Com uma linguagem acessível, mas técnica, Damasceno traz ao público um olhar de dentro da rotina de quem está na linha de frente para salvar vidas — um verdadeiro exemplo de compromisso, preparo e vocação.

📱 Siga o podcast no Instagram: @falaoperacionalpodcast